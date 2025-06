Grêmio prioriza trabalhos de força em intervalo para a data Fifa

Mesmo com um jogo restante antes da pausa para a a disputa do Mundial de Clubes, Mano já deu início a mudanças na preparação do Grêmio. Isso porque o elenco do Imortal treinou em dois períodos, nesta quinta-feira (05), no CT Luiz Carvalho. O foco dos treinamentos foi a intensificação da condição física.

No turno da manhã, o foco da atividade foi o trabalho com bola no gramado. Em seguida, à tarde, o treino ocorreu na academia com o intuito de melhorar a parte física do grupo. Com o período livre de uma semana para apenas treinos devido à data Fifa, Mano deu início ao planejamento de exercícios para aprimorar a capacidade de força dos jogadores.

A nova comissão técnica também fez uma avaliação que os antigos profissionais, comandados por Gustavo Quinteros, deixaram um déficit físico. Isso porque, em seu entendimento, houve poucas atividades que se concentraram em trabalhos de força. Segundo o estudo, a ex-equipe colocou em prática um planejamento que frequentemente costuma ser efetuado na Argentina. Contudo, o entendimento é que a estratégia foi falha pela exigência do futebol brasileiro.

Grêmio tem retorno de Amuzu, mas sofre com quarteto de desfalques

Mano Menezes contou com o retorno do atacante Amuzu aos trabalhos. O belga sofreu com uma gastroenterite, que o tirou dos dois últimos jogos do Tricolor gaúcho. Em contrapartida, Braithwaite ainda está em fase de recuperação de uma torção no tornozelo direito. Ainda houve as baixas de três jogadores convocados para as suas respectivas seleções que disputarão jogos pelas Eliminatórias da América do Sul. Aravena está a serviço do Chile, Cristian Olivera da seleção uruguaia e Villasanti ,do Paraguai.

Depois da parada nos compromissos por conta da data Fifa, o Imortal terá mais um jogo antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Neste caso, o Tricolor gaúcho enfrentaá o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

