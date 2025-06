Botafogo se acerta com Benfica e fica perto de contratar Arthur Cabral

Arthur Cabral deve vestir a camisa do Botafogo - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

O Botafogo avançou na contratação de Arthur Cabral, do Benfica. O clube alvinegro chegou a acordo com os português para concretizar o substituto de Igor Jesus, que está a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra. Agora, o Glorioso busca se entender com o jogador com relação ao salário. A informação é do “ge”.

O Botafogo não deve ter dificuldades para chegar a um consenso pela parte salarial, já que tem boa relação com Paulo Pitombeira, empresário do jogador. O clube carioca vai pagar, entre parte fixa e bônus, 15 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual) pelo atacante.

As partes buscam acelerar as tratativas para o atacante ficar à disposição para a disputa do Mundial de Clubes. O Botafogo, aliás, o enxerga como uma solução imediata para suprir a saída de Igor Jesus.

Cabral tem 27 anos. De férias, em Campina Grande, na Paraíba, ele começou a carreira pelo Ceará e tem passagens por Palmeiras, Basel (SUI), Fiorentina e Benfica. Ele conquistou um bicampeonato cearense e uma Taça da Liga pelo Encarnado.

Por fim, o Botafogo contratou três centroavantes em 2025: Mastriani, Rwan Cruz e Elias Manoel, porém nenhum deles ainda rendeu o esperado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.