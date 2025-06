De acordo com informações do portal norueguês Josimar Football, a 777 Partners terá que leiloar as ações que detém no Vasco. O grupo, afundado em problemas financeiros, venderá os títulos que tem como posse em um evento previsto para acontecer nesta sexta-feira (6), em Nova York, nos Estados Unidos.

Além do Vasco, estarão à venda as ações em outros cinco clubes: Genoa (ITA), Sevilla (ESP), Standard de Liège (BEL), Red Star (FRA) e Hertha Berlin (ALE). Os licitantes estarão presencialmente ou online para fazer as propostas pelas participações nas instituições.

A 777 era financiada pela seguradora Nova York A-CAP, que ajudou em alguns investimentos dentro e fora do futebol. A devolução do empréstimo foi cobrada. No entanto, escalonou devido à demora pelo pagamento. A crise vivida pela investidora levou a uma decisão judicial que forçará a venda das ações.

A penhora dos títulos da empresa de Josh Wander deve cobrir o saldo devedor, que, ao final de 2024, atingiu a marca de US$ 350 milhões (R$ 2,2 bilhões na cotação da época). A A-CAP conseguiu se desfazer do Melbourne Victory (AUS). Contudo, a retirada dos valores não teve retorno financeiro.

Assim, o Vasco deve buscar uma indenização pelos danos sofridos. Além disso, quer responsabilizar os gestores da 777 Partners pelos ocorridos ao longo da parceria.

