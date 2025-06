Espanha bate França em jogo de nove gols e avança à final da Liga das Nações

No duelo entre as atuais segunda e terceira melhores seleções do mundo no ranking da Fifa, a Espanha sobreviveu a tentativa de recuperação da França e venceu por 5 x 4 o confronto pela semifinal da Liga das Nações da UEFA, nesta quinta-feira (5/6), na MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha. Com a vitória, os atuais campeões seguem invictos no torneio e avançaram para encarar Portugal na final de domingo (8/6), valendo para ambos a chance de ser o primeiro país a ter dois títulos da competição.

A partida era considerada como um tira-teima entre os dois favoritos ao prêmio da Bola de Ouro, mas só um brilhou. Vencedor de todos os títulos domésticos da temporada pelo Barcelona, Lamine Yamal reforçou os argumentos para ser eleito o melhor do mundo aos 17 anos e deixou o dele duas vezes, um de pênalti e outro de biquinho. Do outro lado, Ousmane Dembele, campeão da Champions e dos torneios do futebol francês, passou em branco e não participou de nenhum dos gols do jogo.

A joia ainda igualou um recorde de Pelé, segundo o jornal L'Équipe, como únicos jogadores a marcar três vezes contra a França antes de completar 18 anos. Além dos dois desta quinta, ele ainda havia feito um na semifinal da Eurocopa de 2024.

No entanto, outros personagens também roubaram a cena. Improvisado como falso 9, Mikel Oyarzabal fez papel de garçom e serviu Nico Williams e o xará Merino para começar a construção do placar. No segundo tempo Yamal fez o terceiro da Espanha e Pedri ampliou para 4 x 0, enquanto o goleiro Unai Simón segurava as tentativas de reação da França.

Na metade final do segundo tempo, Kyllian Mbappe chamou a responsabilidade e encerrou o jejum de sete jogos sem marcar com a camisa da seleção ao descontar de pênalti, antes de Yamal fazer o 5 x 1. Ainda assim, o astro do Real Madrid serviu o estreante Cherki para um golaço de canhota, viu Vivian mandar contra e Kolo Muani deixar a partida em um gol de diferença já nos acréscimos. Os franceses tentaram o milagre, mas faltou tempo e o jogo terminou em 5 x 4.

O confronto foi a revanche espanhola após o vice para a França em 2020/21, quando perderam por 2 x 1 com show de Mbappe. Com o resultado, os atuais campeões da Eurocopa e da Liga das Nações da UEFA terão pelo caminho Portugal de Cristiano Ronaldo, que venceu a Alemanha de virada na quarta-feira (4/6). O ganhador do duelo de domingo (8/6), às 15h45, na Allianz Arena, em Munique, será o primeiro bicampeão do torneio europeu.