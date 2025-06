Coreia do Sul vence o Iraque e leva Jordânia junto para o Mundial de 2026

Os dois classificados do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos nesta quinta-feira (5), com o fim da 9ª e penúltima rodada da fase de grupos: Coreia do Sul e Jordânia carimbaram seus passaportes rumo ao Mundial.

A Jordânia entrou em campo primeiro e fez sua parte: venceu Omã fora de casa por 3 a 0, com três gols de Ali Olwan, e chegou aos 16 pontos. Em seguida, precisou esperar o resultado do duelo entre Iraque e Coreia do Sul, em Basra. Se os sul-coreanos empatassem, estariam classificados para sua 12ª Copa do Mundo consecutiva. Mas, vencendo, garantiriam também a classificação da Jordânia. E foi exatamente o que aconteceu: a Coreia do Sul venceu por 2 a 0, chegou aos 19 pontos e lidera o grupo, seguida pela Jordânia, com 16.

Mas o Iraque ao menos garantiu uma vaga na repescagem, que será disputada pelos terceiros e quartos colocados de cada um dos três grupos. A seleção iraquiana soma 12 pontos, contra 10 de Omã e 9 da Palestina. Contudo, como Omã e Palestina se enfrentarão na última rodada, pelo menos uma das duas não conseguirá ultrapassar o Iraque, o que garante aos iraquianos, no mínimo, a 4ª colocação do grupo. Já o Kuwait, que permaneceu com 5 pontos após a derrota por 2 a 0 para a Palestina, está eliminado da competição.

Quem já está classificado para a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 já tem nove seleções confirmadas até agora. Três delas são os países-sede do torneio: Estados Unidos, México e Canadá, classificados automaticamente como anfitriões.

Pela Oceania, a Nova Zelândia garantiu sua vaga ao conquistar o título da eliminatória continental. Já pela América do Sul, a Argentina assegurou a classificação antecipada nas rodadas anteriores das Eliminatórias.

Na Ásia, duas seleções já haviam se classificado: Japão e Irã, com campanhas sólidas, avançaram de forma antecipada. E nesta quinta-feira (5/6), mais três seleções confirmaram presença no Mundial: Coreia do Sul (em sua 12ª Copa seguida) e as estreantes Jordânia e Uzbequistão.

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

Atualmente, a terceira fase das Eliminatórias conta com três grupos de seis equipes. Os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa:

A – Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

B – Mas os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

C – Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Como foi a vitória da Coreia do Sul

Apesar de atuar fora de casa, a Coreia do Sul soube tirar proveito do nervosismo do Iraque, que precisava desesperadamente da vitória, para cadenciar o jogo e controlar o ritmo da partida. Além disso, contou com um fator decisivo: aos 24 minutos, Hamadi entrou com o pé alto em uma disputa de bola e acabou sendo expulso.

Com um a menos, o Iraque teve que recuar, e isso permitiu que os sul-coreanos criassem duas chances claras de gol. A primeira veio com Hwag hee Chan, que apareceu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade e chutou para fora. Em seguida, Lee Jae-Sung surgiu livre na pequena área após cruzamento e, com o goleiro batido, cabeceou no travessão — inacreditavelmente, perdeu o que parecia ser um gol certo. Com isso, o placar seguiu zerado até o intervalo, apesar do domínio da Coreia.

No segundo tempo a Coreia tratou de fazer valer a sua força. Aos 18, após ótima troca de passes, Jin-Kyu que avabara de entrar, mandou para a rede. A pressão segiu e depois de Lee Jae-Sung perdeu outro gol de cabeça, aos 37, Oh Hyeon-gyu, outro reserva recebeu em profundidade e fechou o placar. Coreia, depiis de três empates (Palestiona, Omã e Jordânia) volta a vencer. E ainda leva junto os jordanianos, que farão sua primeira Copa.

Jordânia na Copa com Hat Trick

A Jordânia brilhou nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, no estádio Sultão Qaboo, em Muscat, a seleção venceu Omã por 3 a 0 em uma atuação de gala de Ali Olwan, que marcou os três gols da partida. O primeiro gol veio ainda no fim do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Logo aos seis minutos da segunda etapa, Olwan ampliou o placar. E, aos 19 minutos, o atacante que atua no futebol da Malásia, fechou a conta, sacramentando a vitória e o hat-trick.

Com o resultado, a Jordânia se manteve firme no G2 do Grupo B e só precisava torcer por um tropeço do Iraque contra a Coreia do Sul para confirmar sua vaga na Copa — o que acabou acontecendo. Assim será mais uma estreante na Copa.

IRAQUE 0X2 COREIA DO SUL

9ª rodada da 3ª fase das Eliminatórias da Ásia

Data: 5/6/2025

Local: Estádio Internacional, Basra (IRQ)

Gols: Gyu Kim, 18’/2ºT (0-1); Oh Hyeon-Gyu, 37’/2ºT)

IRAQUE: Jalal Hassan; Hussein Ali (Younis, 29’/2ºT), Doski, Tashken e Sulaka; Al-Ammari, Bayesh (Majid, 29’/2ºT) e Rashid (Jassem, 29’/2ºT); Amyn (Farji, 42’/2ºT), Hamadi e Ali Jasim (Mohamed Ali, Intervalo). Técnico: Graham Arnold

COREIA DO SUL: Hyeon Woo; Young-Woo (Choi, 43’/2ºT), Yu-Min Cho, Kyung-Won Kwon e Tae-Seok Lee; In-Beom (Mon Seon-Min, 15’/2ºT); Youg Woo Park (Jin Gyu Kim, 15’/2ºT), Lee Kang-In e Lee Jae-Sung (Jeon, 29’/2ºT); Hwang, Hee-Chan e Se Hun-Oh (On Hyeon-Gyu, Intervalo). Técnico: Myung-Bo Hong

Árbitro: Jun Mihara (JAP)

Cartões amarelos: Amyn, Hamadi (IRQ); seon-Min, Tae-Seok Lee, Yong Woo-Park, Kim Jin-Gyu (KOR)

Cartões Vermelhos: Hamadi (IRQ, 24’/1ºT)

