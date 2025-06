Palmeiras inicia preparação para o Mundial sem convocados e Paulinho

Marcos Rocha e Anibal Moreno (D) em ação no treino do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira (05), na Academia de Futebol, e começou a preparação para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A estreia do Verdão será no próximo dia 15, contra o Porto-POR, no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Os jogadores foram a campo e realizaram uma movimentação técnica de aproximação e marcação. Na sequência, houve um trabalho em dimensões reduzidas e atividade de finalizações. Convocados por suas seleções, Estêvão, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez foram desfalques e se juntarão ao time nos Estados Unidos. Luighi e Benedetti, ambos na equipe nacional Sub-20, também ficaram de fora.

Além deles, Paulinho não foi a campo nesta quinta-feira. O atacante, aliás, seguiu o cronograma individualizado de controle de carga na parte interna por conta da recuperação da cirurgia na perna, e não foi a campo com o restante do elenco após a ativação muscular.

A delegação viaja para os Estados Unidos no dia 9 (segunda-feira), mas os convocados vão pegar carona com a presidente Leila Pereira e têm previsão de chegada no dia 11. A mandatária emprestou seu avião particular para facilitar a logística do clube com os convocados.

O Palmeiras, aliás, jamais atuou em Nova Jersey (EUA), que será a sexta cidade onde o clube entrará em campo em jogo de campeonato mundial. Afinal, as cinco anteriores foram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tóquio (JAP), Doha (CAT) e Abu Dhabi (EAU).

