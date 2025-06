Noruega x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das seleções mais tradicionais da história quer voltar a disputar uma Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (6), a Itália visita a Noruega, às 15h45 (de Brasília), em Oslo, pela 3ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para o Mundial de 2026. Após ficar de fora nas edições de 2018 e 2022, os italianos dão o primeiro passo em busca de uma vaga no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Espanha vence a França em jogo espetacular e vai à final da Liga das Nações

Como chega a Noruega

Sem disputar a elite da Liga das Nações, a seleção norueguesa é a líder do Grupo I com seis pontos e 100% de aproveitamento nesta fase inicial das Eliminatórias. Israel e Estônia, com três pontos cada, ocupam segunda e terceira posições, respectivamente.

Dessa maneira, a Noruega terá a oportunidade de segurar o adversário mais complicado no Grupo I e aproveitar a boa fase para surpreender a Itália. Ao mesmo tempo, a boa notícia para os noruegueses é que o astro da equipe, Erling Haaland, está confirmado para o jogo desta sexta-feira.

Como chega a Itália

Por outro lado, a Itália chega para essas Eliminatórias após a eliminação para a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações. Dessa forma, os italianos agora apostam todas as suas fichas na classificação para a Copa do Mundo de 2026 e fazem sua estreia no Grupo I.

No entanto, o técnico Luciano Spalletti precisa lidar com alguns desfalques importantes, principalmente no sistema defensivo. Acerbi, da Inter de Milão, recusou a convocação por desavenças com o treinador e não vai disputar as Eliminatórias. Além disso, Matteo Gabbia, do Milan, é outro zagueiro que está fora do time. Por fim, Locatelli e Calafiori, lesionados, completam a lista de baixas na Azzurra.

Noruega x Itália

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 06/06/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer e Wolfe; Odegaard, Berg, Berge e Schjelderup; Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti e Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Rovella (Ricc) e Udogie (Dimarco); Raspadori e Kean (Retegui). Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: José María Sánchez.

Assistentes: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto.

VAR: Juan Martínez Munuera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.