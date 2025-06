Novo reforço, zagueiro brasileiro comenta chegada ao Shimizu S-Pulse, do Japão

Após quatro temporadas e meia atuando no DAC 1904, da Eslováquia, o zagueiro Mateus Brunetti é o novo reforço do Shimizu S-Pulse, do Japão, para a sequência da temporada 2025.

No Leste Europeu foram 116 jogos disputados, tornando-o o brasileiro com mais jogos disputados na história do clube e ídolo da instituição. Agora, aos 25 anos, Mateus chega ao time de Shizuoka com a missão de tornar ainda mais forte o sistema defensivo da equipe na J-League.

O defensor também acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, tendo atuado profissionalmente por Portuguesa e Figueirense, somando 40 aparições antes de embarcar para a Europa.

“Estou muito contente pela oportunidade de me transferir ao futebol japonês. Chego a um grande clube, que é o Shimizu S-Pulse, onde poderei seguir crescendo como atleta e buscando a cada dia minha melhor versão profissional e pessoal”, afirmou Brunetti.

Na atual temporada da primeira divisão japonesa, a equipe ocupa atualmente a nona colocação, com 25 pontos conquistados em 19 jogos. Dessa maneira, o defensor comentou suas expectativas para a disputa da J-League junto ao clube.

“Espero que a gente consiga manter o Shimizu forte e atuando muito bem na sequência da competição. É um grupo aguerrido, forte e com totais condições de brigar por uma vaga em competições asiáticas”, disse o brasileiro.

