Brighton segue na briga para contratar Cuiabano, do Botafogo

Um dos destaques do Botafogo, Cuiabano não tem futuro definido após o Mundial de Clubes. O lateral-esquerdo chamou anteção de clubes ingleses como Nottingham Forest e Brighton. No entanto, ainda não há nada certo entre as partes. A informação inicial foi do “O Globo”.

Havia a expectativa do jogador vestir a camisa do Forest, assim como o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. No entanto, o Brighton insiste e tem o desejo em contratar o lateral-esquerdo. Assim, será uma disputa inglesa fora de campo pelo brasileiro.

A cúpula alvinegra avalia que Cuiabano gira em torno de 10 a 12 milhões de euros, ou seja, entre R$ 64 milhões e R$ 76,7 milhões. O Brighton, assim, deve fazer uma nova oferta nos próximos dias.

Aliás, Botafogo já recebeu duas propostas dos ingleses: uma de cinco milhões de euros fixos e mais dois milhões em bônus, totalizando sete milhões de euros (cerca de R$ 44,7 milhões). Além dessa, uma de três milhões por metas, o que daria R$ 51,1 milhões. Contudo, ambas não foram aceitas pela diretoria do Botafogo.

O time inglês, que também tem os brasileiros Igor Julio e João Pedro no elenco, é mundialmente conhecido pela habilidade em prospectar jovens de enorme qualidade.

Na atual temporada, Cuibano jogou 21 partidas e marcou dois gols. Contudo, o jogador apresenta velocidiade e grande vigor físico quando entrou em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.