Venezuela x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo direto por uma vaga na próxima Copa do Mundo, Venezuela e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (06/6), às 19h, no Monumental de Maturín, pela 15° rodada das Eliminatórias. O embate é delicado para as duas seleções. Afinal, os venezuelanos estão na sétima colocação, com 15 pontos e, neste momento está indo para a repescagem por um lugar no Mundial. Contudo, os bolivianos estão uma posição atrás e com um ponto a menos, querendo roubar este lugar da equipe ”Vinho Tinto”.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 3.

Como chega a Venezuela

A seleção venezuelana tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes e seguir viva na disputa por uma vaga. Aliás, até aqui, são três vitórias, seis empates e cinco derrotas, mas a equipe ‘Vinho Tinto’ não sabe o que é triunfo há quatro partidas. Para isso, o técnico Fernando Batista conta com uma legião de ”brasileiros”. Afinal, a Venezuela conta com Ferraresi (São Paulo), Wilker Ángel (Juventude), Tomás Rincón e Soteldo (Santos), José Martínez (Corinthians) e Savarino (Botafogo), entre os convocados.

Como chega a Bolívia

Por outro lado, a Bolívia segue sonhando em ao menos conseguir um lugar na repescagem para lutar por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Para isso, a seleção precisa superar uma de suas maiores adversidades: as partidas fora de casa. Isso porque longe do território boliviano, a equipe não costuma se sair bem. Aliás, a grande aposta para conseguir sair com os três pontos fica a cargo do jovem Miguelito, atleta do América-MG.

VENEZUELA X BOLÍVIA

15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data e horário: 06/6/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; González, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu; Savarino, Herrera, Casseres, Soteldo; Josef MartÍnez, Rondón. Técnico: Fernando Batista.

BOLÍVIA: Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Roberto Fernández; Villamil, Cuellar, Ervin Vaca, Robson Matheus; Miguelito, Algarañaz. Técnico: Óscar Villegas.

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

