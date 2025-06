Adversário do Botafogo mira o título do Mundial de Clubes

Koke, capitão do Atlético de Madrid, mostrou otimismo em relação à disputa do Mundial de Clubes, onde o time espanhola será adversário do Botafogo no Grupo B, que também conta com PSG e Seattle Sounders.

“O Mundial de Clubes é uma grande motivação para todos. Para o Atlético, que se classificou, é ainda mais especial. Espero que a gente possa vencer esse torneio e que eu conquiste meu nono título”, afirmou o meio-campista em entrevista aos canais oficiais do clube.

“Vejo a equipe muito forte e animada para fazer uma grande campanha”, completou o adversário do Fogão no Mundial.

O Atlético de Madrid estreia na competição no dia 15 de junho contra o PSG. Já o duelo contra o Botafogo está previsto para a terceira rodada da fase de grupos, no dia 23.

?Estoy muy ilusionado y contento de seguir una temporada más. Ojalá sea una campaña histórica y podamos conseguir muchas cosas grandes? — Las palabras de Koke tras ampliar su contrato hasta 2026. pic.twitter.com/pkaM36xJDi — Atlético de Madrid (@Atleti) June 5, 2025

Aos 33 anos, Koke acaba de renovar contrato por mais uma temporada com o Atlético de Madrid, o único clube que defendeu na carreira. Dessa maneira, ele é o recordista de partidas pelo Atléti, com 681 jogos.

