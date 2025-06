Novorizontino x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Chapecoense medem forças em confronto direto pelo G4 da Série B do Brasileirão. Afinal, as equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O time paulista é o terceiro colocado e se coloca entre os postulantes ao acesso pelo segundo ano consecutivo. Contudo, os catarinenses estão três pontos atrás e sonham em voltar para a elite do futebol nacional.

No ano passado, o Novorizontino levou a melhor no confronto. No primeiro turno, venceu dentro de casa por 1 a 0. Depois, fez 2 a 0 fora de casa. Dessa forma, um novo triunfo pode colocar o time paulista na cola do líder Coritiba. Contudo, um tropeço pode resultar na aproximação da Chapecoense, que pode dar um salto importante na tabela e sair da sétima colocação e terminar a rodada dentro do G4.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Novorizontino

Em terceiro lugar, o Novorizontino promete brigar pelo acesso por mais um ano. Dessa vez, no entanto, o time paulista não quer deixar a oportunidade passar e pretende corrigir os erros da temporada passada. Assim, vencer um confronto direto é fundamental. Para o jogo contra a Chapecoense, o técnico Umberto Louzer não vai poder contar com Waguininho, que foi expulso na última rodada e precisará cumprir suspensão.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense ainda luta para retornar a elite do futebol brasileiro. Contudo, tem passado por anos difíceis desde que foi rebaixada. Em 2025, começou bem a campanha na Série B e vive a expectativa de brigar por uma vaga no G4. Dessa forma, precisa se colocar à prova nos confrontos diretos. Para o jogo contra o Novorizontino, o técnico Gilmar Dal Pozzo não tem desfalques por suspensão, mas ainda não deve contar com Mário Sérgio, que se recupera lesão no joelho esquerdo.

NOVORIZONTINO x CHAPECOENSE

Série B do Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 06/06/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louze

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Marcinho e Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

