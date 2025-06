Jornal francês coloca Lamine Yamal ‘à altura de Pelé’

O jornal francês ‘L’Équipe ‘destacou a grande atuação do jovem Lamine Yamal no confronto entre Espanha e França. O atacante do Barcelona, que só tem 17 anos, marcou dois gols na vitória por 5 a 4 da seleção espanhola, nesta quinta-feira (5), e ajudou a seleção espanhola a garantir uma vaga na final da Liga das Nações.

O jornal chamou a atenção para um feito impressionante: Yamal já soma três gols contra a seleção francesa antes de completar 18 anos. Um feito que, até então, só Pelé havia alcançado. Assim, o ‘L’Équipe ‘destacou: “Yamal à altura de Pelé”

“Em seu duelo à distância com Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, um potencial futuro vencedor da Bola de Ouro da France Football, deixou sua marca. Marcando dois gols (aos 54 e 67 minutos), o fenômeno do Barcelona de 17 anos aproveitou as enormes falhas defensivas da França, sem sequer fazer força (…) Graças a essa atuação, o prodígio se juntou a outra. Ele se tornou o primeiro jogador sub-18 a marcar pelo menos três gols contra a seleção francesa desde Pelé, em 1958, na semifinal da Copa do Mundo, perdida para o Brasil (2 a 5)”, escreveu o L’Équipe.

Yamal já havia balançado as redes contra a França na semifinal da Euro 2024, na vitória espanhola por 2 a 1. Dessa maneira, com os dois gols desta quinta, ele igualou Pelé no número de gols contra os franceses antes de completar 18 anos.

Pelé fez três gols na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a França, também em uma semifinal de Copa do Mundo, em 1958.

