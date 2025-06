Em jogo com poucas emoções, Botafogo-SP e Coritiba empatam sem gols pela Série B

Botafogo-SP e Coritiba empataram sem gols na noite desta quinta-feira (5), na abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto (SP), teve poucas emoções. Os paranaenses foram melhores em campo, porém faltou capricho nas finalizações. Quando os visitantes acertaram o alvo, pararam no goleiro Victor Souza.

Com o resultado, o Coxa desperdiça a oportunidade de encostar no líder Goiás e ainda pode sair do G4 em caso de triunfos de Novorizontino, Cuiabá, CRB e Remo na rodada. Por outro lado, os paulistas permanecem na briga contra a zona de rebaixamento.

O Pantera chega a dez pontos e sai provisoriamente do Z4 – o Criciúma retorna ao grupo dos quatro últimos na tabela. Além disso, o Tricolor de Ribeirão Preto segue sem perder sob o comando de Allan Aal – são dois empates e uma vitória. O Coxa, por sua vez, mantém a vice-liderança da Série B, agora com 20 pontos. Jogos da 11ª rodada da Série B.

Leia mais notícias do Futebol Brasileiro

O Botafogo-SP volta a jogar na sexta-feira (13), quandoi visita o Paysandu às 21h35, no Mangueirão, em Belém (PA). No domingo (15), o Coritiba enfrenta o Atlético-GO às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Todos os horários são de Brasília.

Quinta-feira (5/6)

Botafogo-SP 0x0 Coritiba

Sexta (6)

Novorizontino x Chapecoense – 19h

Cuiabá x Paysandu – 21h35

Sábado (7)

América-MG x Ferroviária – 16h

Avaí x CRB – 20h30

Domingo (8)

Goiás x Volta Redonda – 16h

Athletico-PR x Atlético-GO – 18h

Remo x Operário-PR – 19h

Segunda-feira (9)

Criciúma x Vila Nova – 19h

Amazonas x Athletic Club – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.