Atuações: estreante Alexsandro é destaque no empate do Brasil com o Equador

Partida contra o Equador em Guayaquil marcou o primeiro compromisso do Brasil sob o comando do italiano Carlo Ancelotti - (crédito: AFP)

O primeiro jogo da Seleção Brasileira comandada pelo italiano Carlo Ancelotti terminou no empate em 0 x 0 sem emoção com o Equador, nesta quinta-feira (5/6), em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O resultado escancara a diferença entre expectativa e realidade do trabalho do treinador extrangeiro no Brasil, que ainda precisa passar por um período de implantação de ideias e adaptação para iniciar a colher os bons resultados.

Com poucos dias de treino, Ancelotti ainda não conseguiu implementar o DNA no estilo de jogo da Seleção. A equipe nacional não sofreu na defesa, com destaque para o zagueiro estreante Alexsandro, mas também ficou devendo nas poucas chances criadas no ataque, em especial nos pés de Vini Jr. O defensor do Lille e o astro do Real foram alguns dos principais nomes em campo, enquanto Richarlison deixou a desejar no retorno.

Confira as notas de todos os jogadores do Brasil

Alisson (GOL): 6,0

Deu susto em saída atrapalhada do gol em cruzamento, mas teve segurança em todas as ocasiões em que foi testado.

Vanderson (LD): 5,5

Foi exigido na marcação e conseguiu frear o Equador, com exceção no lance em que dormiu na marcação e Yeboah cabeceou com perigo. Foi afobado quando recebeu a bola na área de ataque e desperdiçou possível chance do Brasil.

Marquinhos (ZAG): 6,0

Soberano pelo alto, manteve o bom nível de atuação apresentado no PSG foi quase perfeito nos passes, acertando 75 de 76 tentativas.

Alexsandro (ZAG): 6,5

Mesmo estreando como titular na primeira convocação pela Seleção, demonstrou segurança na marcação e achou bons passes para levar o Brasil à frente. Bom cartão de visitas.

Alex Sandro (LE): 6,0

Pouco acionado, tanto na defesa quanto no ataque. Não comprometeu, apesar do lance em que foi superado por Preciado e derrubou o adversário, mas o árbitro não marcou nada.

Casemiro (VOL): 6,5

Se impôs na frente da zaga brasileira e mostrou que tem espaço na Seleção. Importante na marcação e na saída de bola, teve uma chance no ataque, mas finalizou fraco.

Bruno Guimarães (MEI): 5,5

Parece outro jogador em comparação com o meia dinâmico que é destaque na Premier League. Não comprometeu, mas também pouco apareceu e teve atuação apagada. Ainda deve futebol na Seleção. Substituído por Andreas Pereira aos 46 do segundo tempo.

Gerson (MEI): 6,0

Preencheu bem o meio campo na trinca montada por Ancelotti e tentou apoiar na frente. Em uma ocasião, teve a chance de finalizar após roubada de bola de Estevão, mas preferiu o passe para Vini Jr, que parou no goleiro. Ainda fez bom corta-luz para finalização fraca de Casemiro. Substituído por Andrey Santos aos 32 do segundo tempo.

Estevão (PD): 5,5

Foi importante na pressão na saída de bola do Equador e tentou bastante, mas não conseguiu ser efetivo como no Palmeiras e perdeu muitas posses. Foi o responsável pela roubada que resultou em uma das chances mais perigosas do Brasil no jogo. Substituído por Martinelli aos 18 do segundo tempo.

Richarlison (ATA): 5,0

Teve vontade e disposição, mas pouco conseguiu contribuir ofensivamente e não justificou ser o camisa 9 da Seleção. Furou na hora de finalizar boa jogada de Vini Jr. Substituído por Cunha aos 18 do segundo tempo.

Vinícius Júnior (PE): 6,5

Foi muito agudo e partiu para cima do espaço sempre que teve a oportunidade. Conseguiu dribles na linha de fundo que geraram algumas das melhores chances do Brasil, mas parou no goleiro na melhor oportunidade do jogo. Nível de atuação mais próximo do que faz no Real Madrid.

ENTRARAM



Gabriel Martinelli (PE): 5,5

Jogando pela direita, lado em que não está acostumado, pouco participou e teve apenas sete ações com a bola.

Matheus Cunha (ATA): 6,0

Entrou com muita vontade, mas em um momento em que o Brasil já não marcava tanta presença no ataque. Prejudicado pelo cenário, mas fez por onde aparecer, com recuperações defensivas e apresentações para receber o jogo.

Andrey Santos (MEI): sem nota

Teve pouco mais de 10 minutos em campo e não conseguiu mostrar ao torcedor brasileiro o bom futebol apresentado na temporada. Acertou 4 dos 8 passes tentados.

Andreas Pereira (MEI): sem nota

Entrou no fim no lugar de Bruno Guimarães e sequer tocou na bola.