Presidente do CSA define local do jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil

Mirian Monte, Presidente do CSA - (crédito: Foto: Augusto Oliveira/Ascom CSA)

Depois de dias de incertezas, Mirian Monte, presidente da CSA, confirmou, nesta quinta-feira (5), que a partida entre CSA e Vasco, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Anteriormente, ela havia informado que o clube estudava a possibilidade da venda do mando de campo.

“O CSA recebeu propostas para mandar esse jogo em outros lugares, e o momento que o clube se encontra é de recuperação judicial. Não é fácil. Chegamos às oitavas da Copa do Brasil e, dos 92 clubes, restaram 16 e o CSA é um deles. Mas existe o fator esportivo, a torcida impulsiona o time. Assim, apostar na presença do torcedor é a opção”, declarou a mandatária do clube alagoano.

“Como temos o estádio com a capacidade reduzida (15 mil pessoas no total), vamos ter que vender ingresso e aumentar o programa de sócios. Assim, reduziremos as gratuidades”, acrescentou.

A decisão ocorreu após a torcida fazer grande mobilização nas redes sociais. Diante do apelo dos fãs do Azulão, o martelo foi batido para que o futebol local fosse valorizado, e a ideia para levar o jogo para fora de Alagoas foi descartada.

Presidente convoca a torcida do CSA

Diante da declaração oficial, Mirian não perdeu tempo. Convocou a torcida para lotar o estádio.

“Vamos fazer o jogo em Maceió. Vamos lotar o Trapichão. Esse é um jogo que a gente precisa extrair o máximo”.

