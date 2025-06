Casemiro celebra volta à Seleção e analisa empate: "crescendo pouco a pouco"

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira terminou no empate em 0 x 0 contra o Equador, nesta quinta-feira (5/6), em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Apesar da partida sem gols e de pouca demonstração do estilo do italiano, o volante Casemiro avaliou o retorno à Amarelinha e confia na evolução do trabalho.

“Claro que a gente queria a vitória, mas era um jogo difícil, também pela diferença das equipes, porque eles estão consolidados e jogando junto por mais tempo. Acho que pouco a pouco vamos crescendo. Tivemos um sistema defensivo muito forte e sólido, apesar deles terem tido mais posse de bola, criaram poucas oportunidades. Acho que esse é o caminho. Foram dois ou três dias de treino para o novo treinador e sabemos que no futebol não tem muito tempo para trabalhar, mas a dinâmica e o ambiente estão bons”, disse em entrevista pós-jogo à TV Globo.

A partida ainda marcou o retorno de Casemiro à Seleção pela primeira vez desde outubro de 2023, quando o Brasil perdeu de 2 x 0 do Uruguai, mesma ocasião em que Neymar sofreu uma grave lesão no joelho. A convocação do jogador do Manchester United também é a reunião com Ancelotti, que juntos conquistaram duas Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid.

“É uma alegria imensa voltar e voltar bem, ter a sensação de ser escolhido pelo treinador, ainda mais por alguém dessa altura. É importante, estou muito feliz. É emocionante estar de volta e vestir essa camisa que todos os jogadores sonham”, acrescentou.

O próximo compromisso da dupla com a Seleção será na terça-feira (10/6), às 21h45, contra o Paraguai, na NeoQuímica Arena, em São Paulo. O Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 22 pontos.