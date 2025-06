Tita rebate torcida do Flamengo após ser ignorado em homenagem

Tita foi campeão do mundo com o Flamengo em 1981 - (crédito: Foto: Reprodução)

Ídolo do Flamengo, Tita foi excluído da homenagem da torcida com bandeiras aos campeões mundiais de 1981, no Maracanã. O ex-jogador, no entanto, não deixou barato. Dessa forma, fez questão de responder e alfinetou os torcedores nas redes sociais. Na publicação, ele ressaltou que a história não se apaga e permanece campeão.

“Pessoal, querendo ou não, campeão do mundo. Ninguém vai apagar. Pra poucos”, publicou.

A torcida do Flamengo fez a homenagem aos campeões mundiais de 1981 no jogo contra o Fortaleza. A partida foi a última antes da viagem para o Mundial de Clubes. Dessa forma, recriaram a escalação do time titular na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool. Contudo, Tita foi o único que não teve o rosto numa bandeira e foi representado pelo número 7, sua camisa na época.

Polêmica entre Tita e a torcida do Flamengo

A rusga da torcida do Flamengo com Tita começou em 1987. Na época, o jogador se transferiu para o Vasco. Na final do Carioca daquele ano, comemorou um gol de forma intensa. Dessa forma, a comemoração foi considerada um ato de traição. O ex-jogador, aliás, já declarou que aquele foi o gol mais importante da sua carreira.

A partir de então, Tita perdeu o prestígio com a torcida rubro-negra. Recentemente, o ex-jogador declarou torcida ao León, do México, no Mundial de Clubes, e mostrou confiança numa vitória sobre o Flamengo. Contudo, o clube mexicano não vai mais disputar a competição. Afinal, o dono é o mesmo do Pachuca, que também se classificou. Com isso, o dono escolheu pelo Pachuca.

