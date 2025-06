Deschamps valoriza atuação da França após derrota para a Espanha

Em uma partida espetacular em Stuttgart, a França perdeu por 5 a 4 para a Espanha na semifinal da Liga das Nações, nesta quinta-feira (5). Apesar do resultado negativo, o técnico Didier Deschamps preferiu ver o lado positivo da atuação da seleção francesa. Ele destacou que a equipe criou mais chances que o adversário, mesmo com o placar desfavorável, e valorizou o empenho dos jogadores até o fim.

“Fico com sentimentos mistos. Fizemos muitas coisas boas, principalmente nos primeiros 20 minutos, quando controlamos bem o jogo. Mesmo com o placar largo, seguimos com nossa proposta. No fim, até conseguimos pressionar. Não estou sorrindo, claro, mas não tiro o mérito dos meus jogadores. É um grupo jovem e essa experiência vai servir”, afirmou.

Deschamps evitou culpar a defesa pelos gols sofridos e lembrou que a equipe teve desfalques importantes na zaga.

“Quando levamos gols, muitos apontam para a defesa, mas não é só isso. É uma questão de equilíbrio. Três dos quatro titulares que jogam há dois anos estavam fora. E o adversário era forte. O Lenglet ainda teve um problema pessoal e precisou ir a Madrid na terça, mas fez questão de jogar”, explicou.

Sobre a diferença entre a França e a Espanha, ele destacou que o jogo foi bem diferente do que aconteceu na Euro.

“Dessa vez conseguimos ter o controle do jogo. O problema foi a eficiência. Eles souberam aproveitar melhor as chances, e o goleiro deles fez boas defesas. Eles estão confiantes, mas nós também mostramos coisas boas, mesmo em desvantagem. Contra uma equipe como essa, é preciso estar 100% em tudo”, disse.

Deschamps opina sobre Mbappé e Dembélé

Após a eliminação, o treinador da França também comentou sobre o posicionamento de Mbappé e Dembélé, ressaltando que há liberdade dentro do esquema tático. Ele reforçou que não pretende mexer na posição de Mbappé, mas vê Dembélé como um jogador versátil.

“Todos têm liberdade em campo. O Kylian é nosso atacante central, mas nada é definitivo. Há uma posição inicial, claro, mas isso pode mudar. Vocês falam do Dembélé, mas no clube ele também joga com liberdade. E não são só os dois. Há outras opções, mas não vou mudar a posição do Kylian. Ousmane pode atuar em diferentes funções”, explicou.

