Presidente do Santos confirma interesse do Fluminense em Neymar

O Santos não teme em perder Neymar na próxima janela de transferências. O Peixe acredita no desejo do craque em se recuperar fisicamente para disputar a Copa do Mundo e mostra confiança na renovação. Contudo, o jogador foi procurado pelo Fluminense. Em entrevista ao programa “Seleção SporTV”, o presidente Marcelo Teixeira confirmou o interesse do clube carioca.

“Nós só tivemos concretamente uma única proposta para que o Neymar disputasse a Copa do Mundo de Clubes, que foi do Fluminense. Procurou a mim e pediu para conversar com Neymar”, disse Marcelo Teixeira, que confia na permanência do jogador para o restante da temporada.

“As conversas que estamos tendo são muito abertas. Pelo o que eu conheço do Neymar, acho isso (troca de clube no Brasil) uma possibilidade quase que nula. Existe hoje interesse no mercado internacional? Isso é óbvio que sim, já existia quando ele veio. Nós sabíamos e mostraram as possibilidades de propostas que existiam naquele momento para ele permanecer em clubes sem voltar ao Brasil”, completou.

Interesse do Fluminense em Neymar

Recentemente, o presidente Mário Bittencourt confirmou que procurou Neymar. O mandatário, primeiramente, pediu o aval a Marcelo Teixeira para conversar com o jogador. Após receber o sinal verde, as partes conversaram. Contudo, não houve avanço. A ideia era contratá-lo apenas para o Mundial de Clubes. Mas o craque pretende aproveitar o período para melhorar sua condição física.

“O Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar, perguntei sobre o que acha e ele achou ótimo. Ele (Neymar) foi gentil e elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos e pedi autorização. Ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil, não fechou as portas e disse que gostaria de ouvir”, disse Mário.

“Ele ficou de pensar e conversar com o presidente (Marcelo Teixeira). Ontem, no final da tarde, mostrou tudo o que já achava do Neymar. Ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se recondicionar”, completou o mandatário tricolor.

