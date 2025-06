Copa do Mundo de 2026 já tem 10 seleções classificadas; saiba quais

Troféu da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Mais três países garantiram vagas para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (5). Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia alcançaram classificação nas Eliminatórias da Ásia para o Mundial.

Desse modo, dez seleções já estão garantidas na competição que contará com 48 seleções. Além do trio já citado, os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá também têm presença certa.

Pela Oceania, a Nova Zelândia se classificou ao vencer a Eliminatória continental. Na América do Sul, a Argentina já carimbou o passaporte, enquanto na Ásia, Japão e Irã se destacaram e também conseguiram suas vagas.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

México

Canadá

Nova Zelândia

Argentina

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

A divisão de vagas

Europa: 16 vagas

16 vagas América do Sul: 6 vagas

6 vagas América do Norte e Central: 6 vagas

6 vagas Ásia: 8 vagas

8 vagas África: 9 vagas

9 vagas Oceania: 1 vaga

1 vaga Playoffs: 2 vagas

Situação do Brasil

Com o empate sem gols diante do Equador, o Brasil ocupa a quarta colocação, agora com 22 pontos. Assim, a Canarinho se mantém na quarta colocação. São sete pontos à frente da Venezuela, que está na zona de repescagem e ainda não jogou nesta 15ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.