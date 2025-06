117 profissionais trabalharão na arbitragem do Mundial de Clubes; veja os brasileiros

O Mundial de Clubes da Fifa está chegando. E, com 63 partidas a ocorrer, a grade de arbitragem é volumosa. Dessa forma, 117 profissionais trabalharão na principal competição de clubes do mundo.

Segundo a própria Fifa, serão 35 árbitros, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo oriundos de 41 federações-membro da entidade máxima do futebol. Destes, seis são brasileiros (veja a lista abaixo), sendo dois árbitros e quatro auxiliares.

Outro nome que chama atenção é o de István Kovács, romeno que apitou a final da Liga dos Campeões da Europa entre PSG-FRA e Internazionale-ITA. O árbitro de 40 anos, aliás, já apitara a decisão da Europa League 2023/24, em jogo vencido pela Atalanta-ITA contra o Bayer Leverkusen-ALE. No ano anterior, foi o responsável pelo apito na decisão da Conference League, quando a Roma-ITA bateu o Feyenoord-HOL e ficou com o troféu.

Ele, aliás, já tem um jogo de Mundial de Clubes no currículo, envolvendo até mesmo um time brasileiro. Afinal, ele apitou a derrota do Flamengo na semifinal da edição 2023, quando o Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 para o Al-Hilal (SAU). Ele anotou dois pênaltis (convertidos) para os sauditas, além de expulsar Gerson ainda no primeiro tempo – aos 45+8′ pelo segundo amarelo. Foram nove outras sanções, sendo seis para jogadores do time brasileiro.

A escala de arbitragem para os jogos, porém, ainda não está definida pela Fifa.

Profissionais brasileiros de arbitragem no Mundial de Clubes

Ramon Abatti Abel (árbitro)

Wilton Pereira Sampaio (árbitro)

Rafael da Silva Alves (Auxiliar)

Danilo Ricardo Simon Manis (Auxiliar

Bruno Boschilia (Auxiliar)

Bruno Raphael Pires (Auxiliar)

