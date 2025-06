Conheça o Espérance, do Grupo D do Mundial de Clubes

Espérance vem da Tunísia e promete surpreender os grandes clubes do grupo - (crédito: Foto: Arte sobre foto de Divulgação/Espérance )

O Espérance chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 como um dos grandes representantes do futebol africano. Com uma rica história de conquistas no continente, o time tunisiano busca mostrar a força de seu futebol e surpreender os gigantes de outras confederações na competição.

Eles integram o Grupo D do Mundial e serão rivais do Flamengo. Completam essa chave os anfitriões do Los Angeles, que eliminou o América-MEX na repescagem, e o gigante europeu Chelsea, que recentemente foi campeão da Conference League.

Jogos do Espérance no Mundial

16/6 – 22h (horário de Brasília)

Flamengo x Espérance – na Filadélfia

20/6 – 19h (horário de Brasília)

Los Angeles FC x Espérance – em Tennessee

24/6 – 22h (horário de Brasília)

Espérance x Flamengo – na Filadélfia

Como o Espérance se classificou

O Espérance Sportive de Tunis se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2025 como a melhor equipe elegível no ranking quadrienal da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Isso significa que, embora não tenham vencido a Liga dos Campeões da CAF no período exato que dava a vaga direta por título (como o Al Ahly em 2021 e 2023, ou o Wydad AC em 2022), o Espérance teve um desempenho consistentemente alto e regular na competição ao longo dos últimos quatro anos, o que os colocou em primeiro do ranking de clubes da CAF. Assim, garantiu uma das vagas restantes destinadas à confederação via ranking. Sua presença constante e bom desempenho nas fases finais da Liga dos Campeões africana foram cruciais para essa classificação.

Destaques do Espérance

O Espérance conta com um elenco que mescla experiência e juventude, com alguns jogadores que se destacam por sua performance e importância tática.

Entre os principais nomes, os brasileiros Yan Sasse, meia-atacante, camisa 10 que jogou no Vasco, e Rodrigo Rodrigues, um típico centroavante. Juntos, são peças fundamentais no ataque, responsáveis por grande parte da criatividade e dos gols da equipe.

Na defesa, o zagueiro Yassine Meriah é uma das referências, com experiência e liderança no setor. O goleiro Amanallah Memmiche, apesar de jovem (21 anos), tem se consolidado como uma das promessas e já demonstra grande potencial, sendo um dos destaques apontados pela Fifa para o Mundial de Clubes.

Time-base (4-2-3-1)

Amanallah Memmiche; Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Ben Hamida; Roger Aholou, Ghailene Chaalali; Zakaria El Ayeb, Yan Sasse, Youcef Belaïli; Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Maher Kanzari

O técnico do Espérance é Maher Kanzari, de 52 anos. Ele assumiu o comando da equipe em março de 2025, em sua terceira passagem pelo clube, e já levou o título do Campeonato Tunisiano desta temporada. Kanzari é um ex-jogador da seleção tunisiana e possui vasta experiência tanto no Espérance quanto em outras equipes.

Raio-X do Espérance

Nome: Espérance Sportive de Tunis

País: Tunísia

Cores: Vermelho e amarelo

Fundação: 15/01/1919

Apelido: Mkachkha

Ídolo histórico: Tarak Dhiab

Principais títulos: 34x Campeão do Campeonato Tunisiano, 4x CAF Champions League (1994, 2011, 2018 e 2018-19) e a Copa Afro-Asiática de Clubes de 1995

