Jornalista esclarece razões que levaram Neymar aos Estados Unidos

As especulações sobre o futuro de Neymar Jr. voltaram a dominar a bolha esportiva após sua visita ao consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (06). Acontece que a ida do astro ocorreu às vésperas da estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no próximo dia 14 — intensificando os rumores de uma possível transferência. Contudo, o episódio não teve qualquer relação com questões profissionais.

De acordo com a coluna Leo Dias, o astro esteve no consulado norte-americano apenas para regularizar seu visto. O procedimento tornou-se necessário após o camisa 10 concordar com uma gravação publicitária em Miami, prevista para o período Data-Fifa. Assim, neste contexto, não há qualquer hipótese de ida ao futebol mexicano, por exemplo.

O colunista ouviu fontes próximas que confirmaram a ida com intuito apenas de “regularizar o visto para cumprir um compromisso publicitário”. Ainda segundo a apuração, o atacante ainda deve aproveitar a ida a Miami para realizar outros planejamentos extracampo.

Santos libera Neymar

O ídolo solicitou dispensa do treino da última quinta-feira (05) justamente para cumprir o compromisso no consulado dos EUA, no Rio. A cúpula santista autorizou a ausência e a justificou à mídia como “assunto de cunho pessoal”. O jogador, então, embarcou para o RJ no início da manhã, cumpriu os trâmites, e segundo a CNN, regressou à capital paulista no mesmo dia.

As suspeitas de uma possível transferência ganharam força, especialmente, pelo cenário atual de indefinição contratual. Com vínculo até 30 de junho, o camisa 10 ainda não formalizou sua renovação com o Peixe. Reuniões já ocorreram neste sentido, mas a diretoria ainda aguarda um sinal mais claro do astro. Ele, em contrapartida, só irá tratar oficialmente do assunto a partir do dia 12. Ou seja, na pausa do calendário nacional.

Mundial de Clubes impulsiona rumores

A coincidência entre o pedido de visto e a iminência do Mundial de Clubes nos Estados Unidos fomentou teorias sobre uma possível transferência do jogador. O nome do craque chegou a ser ligado ao Pachuca, do México, e ao Fluminense. No entanto, os próprios dirigentes dos dois clubes negaram qualquer negociação em andamento.

A competição da Fifa acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho, em território norte-americano. A entidade abriu uma janela de transferências exclusiva, entre 1º e 10 de junho, e até mesmo admitiu novas inscrições com o torneio em curso — de 27 de junho a 3 de julho. Ainda assim, nenhuma movimentação concreta foi registrada em torno do atacante.

Contexto extracampo

Além das atividades publicitárias, Neymar pode aproveitar a viagem aos Estados Unidos para comparecer às finais da NBA. O atleta mantém amizade com diversos jogadores da liga americana e frequentemente participa de eventos relacionados, inclusive com envolvimento da Amazon.

Portanto, o deslocamento ao consulado norte-americano se alinha mais com compromissos de imagem e marketing do que com qualquer intenção esportiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.