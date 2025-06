Andrey Santos se declara ao Vasco e elogia Diniz: ‘Encaixaria com o meu futebol’

No segundo tempo do empate, sem gols, entre Brasil e Equador, uma cria da Colina entrou em campo, na estreia do técnico Carlo Ancelotti. Trata-se de Andrey Santos, que vive sua melhor fase no futebol europeu, com a camisa do Strasbourg, da França, porém guarda no coração a cruz de malta e a paixão pelo Vasco.

As boas atuações também chamaram a atenção do técnico Enzo Maresca, do Chelsea, que o convocou para a disputa do Mundial de Clubes, a partir do dia 14. O atleta de 21 anos, agora, retornará ao clube inglês para, enfim, fazer parte do elenco dos Blues. Na última temporada, foram 15 participações diretas em gols em 34 partidas. Nesse sentido, ele marcou onze gols e deu quatro assistências

Paixão pelo clube da Colina

Mesmo com a boa fase, nunca escondeu a saudade do Cruz-Maltino e revelou ter uma música “que arrepia” sempre que escuta da arquibancada de São Januário: “Na barreira, eu vou festejar”. Além disso, confessou ter vontade de um dia trabalhar com Fernando Diniz, atual comandante do time da Colina.

“Essa aí sempre cantam no final do jogo, quando o jogo está acabando. Sinto saudade, confesso que arrepia quando escuto. Vi o Rayan cantando, é um sentimento inexplicável”, disse Andrey Santos, em entrevista ao portal “ge”.

“Eu gosto muito do jeito que o Diniz joga. Sempre confessei que tenho vontade de trabalhar com o Diniz, até pelo que ele já fez por alguns jogadores. Tive contato com o John Kennedy, com o Alexsander na Seleção, e eles falaram que o trabalho dele. é diferente, que eles nunca viram isso. E antes, o Pec já tinha me falado, o Bruno Gomes também. Já tinha vontade pelo futebol que ele bota a equipe para jogar, e acho que encaixaria bem com o meu futebol também”, acrescentou.

Por fim, na última semana, o jogador, que esteve de férias no Brasil, usou as instalações do Vasco e teve a companhia de Bruno Guimarães, que também foi recebido antes da Data Fifa.

