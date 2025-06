Com exceção do gol, Santos mira reforços em todos os setores

Alexandre Mattos com atletas do Santos - (crédito: — Foto: Raul Baretta/Santos)

Alexandre Mattos chegou ao Santos com uma missão difícil: buscar reforços pontuais para um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, os contatos do novo executivo de futebol do clube podem ser fundamentais nessa busca. No geral, somente a posição de goleiro não preocupa o clube.

Logo ao chegar, Mattos avaliou o elenco e afirmou que o grupo é forte, mas reconheceu a necessidade de contratar novos jogadores. Ele sabe que precisa fazer uma boa janela de negociações no segundo semestre. Um dos setores que mais preocupa é o ataque. Benjamín Rollheiser vem atuando bem, mas Guilherme ainda não rendeu em 2025 e pode ser negociado. Gabriel Veron, que seria devolvido ao Porto, deve permanecer.

A defesa também deve receber atenção. Atualmente, Zé Ivaldo e Luan Peres formam a dupla titular, com João Basso e Luisão como opções. Já o experiente Gil, destaque em 2024, vive uma fase ruim em 2025. Assim, o clube pode buscar reforços para o setor.

No meio-campo, Diego Pituca e João Schmidt devem continuar, mas oscilam. Diferente de Zé Rafael e Rincón, que têm mantido boas atuações.

Na lateral direita, o técnico Cleber Xavier perdeu Léo Godoy, que vai defender o Independiente, da Argentina. JP Chermont, em baixa, também pode ser negociado a qualquer momento. Com isso, a posição vira mais uma prioridade para Mattos.

O Santos volta a campo no dia 12, contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão.

