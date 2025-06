Na mira do São Paulo, Carlos Vinícius não balança a rede há mais de um ano

O São Paulo mira reforçar seu ataque, e o nome da vez é o do atacante Carlos Vinicius, ex-Fulham, da Inglaterra. No entanto, seus números atuais não agradam: ele não marca há mais de um ano e atuou apenas 11 minutos nos últimos seis meses.

Em 2025, na temporada europeia, Carlos entrou em campo em três jogos, sempre saindo do banco de reservas. Atuou nos minutos finais contra Wigan, Chelsea e Southampton. Quando ficou fora dos relacionados, não havia lesão que justificasse a ausência. No clube inglês, disputava posição com o mexicano Raúl Jiménez e o ex-Flamengo Rodrigo Muniz.

Sem marcar pelo Fulham, seu último gol aconteceu quando ainda defendia o Galatasaray, da Turquia, contra o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco. No total, Carlos Vinicius disputou 34 partidas por seus dois últimos clubes e marcou cinco gols. Também passou por Tottenham e Benfica, sem destaque por nenhum dos dois.

O São Paulo reconhece a carência no setor ofensivo, já que Calleri está fora por lesão e só deve voltar em 2026. Sem o argentino, André Silva vem atuando como camisa 9. Carlos Vinicius surge como alternativa e chegaria sem custos de transferência, já que encerrou seu vínculo com o Fulham.

