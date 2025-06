Flamengo se reapresenta e inicia preparação para o Mundial de Clubes

Após três dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou, na tarde desta quinta-feira (5), no Ninho do Urubu e deu início à preparação para o Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. Assim, a delegação embarca na próxima quarta-feira para a disputa do torneio da Fifa.

Dessa forma, o técnico Filipe Luís comandou a atividade, em campo reduzido, visto que 10 jogadores estão com suas seleções na Data Fifa. Entre eles, Gerson, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Danilo no Brasil; Matheus Gonçalves e João Victor no Brasil Sub-20; Arrascaeta e Varela no Uruguai e Plata no Equador. Este último volta ao país nesta sexta (6) para recuperação de uma lesão no joelho direito.

Além disso, o clube vive a expectativa pela chegada de Jorginho. Afinal, o volante desembarca no Rio de Janeiro também nesta sexta-feira (6) e passará por exames para assinar contrato de três anos.

Vale lembrar que ele abriu mão de um bônus de 500 mil libras (R$ 3,8 milhões) no Arsenal para disputar o Mundial de Clubes com a camisa rubro-negra. Outro reforço que pode pintar nos próximos dias é o meia-atacante Carrascal, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia.

Por fim, o Flamengo terá cinco dias de treinos antes da viagem. Em solo norte-americano, o time terá como base a cidade de Atlantic City. Aproximadamente 100 km de distância para a Filadélfia, local dos seus dois primeiros jogos. A equipe está no Grupo D do torneio ao lado do Esperánce (Tunísia); do Chelsea (Inglaterra) e do Los Angeles FC (Estados Unidos).

