Corinthians vai analisar risco jurídico em provável mudança de Nike para Adidas

O Corinthians analisa a proposta da Adidas para iniciar uma parceria a partir de 2026. Antes disso, o clube precisa resolver o vínculo atual com a Nike. Para isso, o departamento jurídico entrará em ação para avaliar os riscos legais envolvidos na possível mudança.

O contrato com a Nike vai até 2029 e a empresa já manifestou o desejo de seguir com o Timão. No entanto, precisará melhorar os termos do acordo. No fim do ano passado, a Nike renovou o contrato de forma automática e unilateral. Mesmo com esse interesse em permanecer, a diretoria corintiana avalia a possibilidade de rompimento para manter ativa a negociação com a Adidas.

Além do desejo da Nike, outros fatores podem dificultar a troca de fornecedora. Um deles é a produção dos uniformes de 2026, que já começou. Outro ponto envolve os produtos licenciados, pelos quais a Nike recebe parte dos lucros. Assim, caso considere a mudança vantajosa, o Corinthians discutirá o pagamento da multa contratual com o valor das luvas previstas no possível acordo com a Adidas. Porém, faltam apenas questões burocráticas para avançar nas tratativas.

Em valores, a Adidas oferece R$ 700 milhões garantidos por dez anos de parceria, com gatilhos que podem elevar o contrato a até R$ 1 bilhão. Só de luvas, o clube receberia R$ 100 milhões divididos em parcelas. Além disso, a marca alemã tenta atrair o Timão oferecendo tratamento de elite, nos mesmos moldes dos grandes clubes da Europa.

