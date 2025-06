Conheça o Urawa Reds Diamonds , do Grupo E do Mundial de Clubes

O Urawa Reds Diamonds chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 com o peso de ser um dos representantes asiáticos mais tradicionais. Com uma história de sucesso no continente, os japoneses buscam surpreender os gigantes mundiais e mostrar a força do futebol asiático.

O Urawa Reds integra o Grupo E do Mundial e terá pela frente o tradicional River Plate, o mexicano Monterrey e a poderosa Internazionale.

Jogos do Urawa Reds Diamonds no Mundial

17/6 – 16h (de Brasília)

River Plate x Urawa Reds – em Seattle

21/6 – 16h (de Brasília)

Inter de Milão x Urawa Reds – em Seattle

25/6 – 22h (de Brasília)

Urawa Reds x Monterrey – em Los Angeles

Como o Urawa Reds Diamonds se classificou

O Urawa Reds Diamonds se classificou para o Mundial de Clubes FIFA 2025 como campeão da AFC Champions League de 2022. Garantiu sua vaga ao vencer a final contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma emocionante disputa.

Destaques do Urawa Reds

O Urawa Reds Diamonds conta com alguns jogadores que são peças-chave e que se destacam por suas trajetórias e desempenho. Um dos nomes mais emblemáticos é o do goleiro Shusaku Nishikawa. Ícone do clube, ele é uma das principais referências e tem uma longa e vitoriosa história com o Urawa Reds, sendo fundamental para as conquistas do time na Ásia. Sua experiência e liderança serão cruciais no Mundial.

Além de Nishikawa, a equipe japonesa aposta no talento dos brasileiros Matheus Sávio e Thiago Santana, peças importantes no ataque e meio-campo. Na defesa, o zagueiro Danilo Boza, ex-Vasco, se consolidou e é uma das referências do setor. Completam o grupo de destaques o sueco Samuel Gustafson, importante na contenção e saída de bola, e o japonês Takuro Kaneko, que promete velocidade e habilidade no ataque.

Time-base (varia entre 4-4-2 e 4-2-3-1)

Shusaku Nishikawa; Takuya Ogiwara, Marius Höibråten, Danilo Boza, Ryoma Watanabe; Kaito Yasui, Samuel Gustafson; Takuro Kaneko, Ken Iwao, Matheus Sávio; Thiago Santana.

Técnico: Maciej Skorza

O técnico do Urawa Red Diamonds é Maciej Skorza, um polonês com uma notável carreira e um histórico de sucesso em clubes de seu país e na Ásia. Com 53 anos, Skorza já conquistou múltiplos títulos na Polônia, incluindo campeonatos nacionais e copas, com clubes como Wisla Kraków e Lech Pozna?. Ele é especialmente conhecido por ter levado o Urawa Reds ao título da Liga dos Campeões da AFC em 2022, garantindo a vaga da equipe no Mundial de Clubes FIFA 2025. Skorza retornou ao comando do clube em setembro de 2024 para sua segunda passagem

Raio-X do Urawa Reds

Nome: Urawa Red Diamonds

País: Japão

Cores: Vermelho, branco e preto

Fundação: 1950

Apelido: Akai Akuma

Ídolo histórico: Masahiro Fukuda

Principais títulos: 5x Campeão Japonês (1969, 1973, 1978, 1982, 2006), 3x AFC Champions League ( 2007, 2017, 2022) e Copa Suruga Bank de 2017.

