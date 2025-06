Palmeiras lança camisas na versão de manga longa

O Palmeiras lançou nesta sexta-feira (6) os novos uniformes, inspirados na temperatura fria do estado de São Paulo. As camisas de mangas longas, dos uniformes número 1 e 2, foram criadas em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube.

Dessa vez, o clube optou por vender as peças exclusivamente na versão Torcedor Masculino Adulta, com tamanhos que vão do PP ao 2GG. Cada uma custa R$ 429,99.

VEJA: Palmeiras inicia preparação para o Mundial com muitas dúvidas

Além disso, o Palmeiras prepara o lançamento de um terceiro uniforme para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece ainda neste mês de junho. A divulgação está prevista para terça-feira (10), enquanto a estreia do time no torneio acontece no dia 15, contra o Porto.

A nova camisa traz uma homenagem à conquista de 1951, considerada pelo clube como um título mundial. A frase “De fato é campeão” reforça essa ideia e celebra a história alviverde. O modelo também exibe 12 estrelas, que simbolizam as conquistas do Campeonato Brasileiro.

A partir desta sexta-feira, os torcedores já podem comprar o novo uniforme. As vendas acontecem pelos sites PalmeirasStore.com e Puma.com, além das lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma, localizadas no Morumbi Shopping e no Shopping Metrô Tatuapé.

Toda elegância do manto que #DeFatoÉCampeão! Agora na versão manga longa ???? Disponível nas lojas oficiais do Palmeiras e lojas PUMA do Morumbi Shopping e Shopping Metrô Tatuapé. Compre também nos sites https://t.co/IuML4RT6VC e https://t.co/e1GRBlfPpi! ???? pic.twitter.com/CYI5RSc38d — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 6, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.