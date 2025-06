Internacional abre negociações com zagueiro Rafael Tolói

O Inter pode estar próximo de seu primeiro reforço nesta janela de transferências. Trata-se do zagueiro Rafael Tolói, que está livre no mercado após deixar a Atalanta após dez temporadas na Itália. Com a necessidade de reforçar seu setor defensivo, o clube gaúcho já abriu negociações com os representantes do atleta. A informação é do jornalista Lucas Collar.

A viabilidade financeira pelo fato de não precisar ter despesa com outro clube pela transferência também é um detalhe que agrada à diretoria do Internacional. No caso, as partes precisariam chegar em um acordo apenas com relação ao salário e eventuais luvas. A zaga do Inter ficará com uma vaga em aberto pela saída de Agustín Rogel. Isso porque, o defensor uruguaio não correspondeu às expectativas e dificilmente permanecerá no elenco, seja em uma renovação de empréstimo ou em uma transferência em definitivo.

Internamente se avalia a chegada de Tolói como um potencial titular, formando a dupla de zaga com Vitão, que tem chances de deixar o Colorado. Afinal, a expectativa é de que o camisa 4 recebe proposta do futebol espanhol. Juninho vem sendo titular nos últimos três jogos com a torção no tornozelo direito de Victor Gabriel. Gabriel Mercado está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. As outras alternativas na posição são Clayton Sampaio e Kaique Rocha.

Outros jogadores monitorados pelo Inter no mercado

A diretoria do Internacional entende que o ideal seja fechar com cinco novos jogadores. O lateral-direito Alan Benítez é outro atleta que está próximo a ficar livre no mercado que o clube gaúcho está em negociações. Há indícios de um pré-contrato já assinado.

Até porque o paraguaio está em reta final de contrato com o Cerro Porteño. No meio de campo, com a grave lesão de Fernando o Colorado tem Willian Arão é um candidato para primeiro volante. Isso porque recentemente deixou de ter vínculo com o Panathinaikos, da Grécia. Elián Irala é monitorado como opção a fazer a função de segundo volante. No ataque, a tendência é de que o Inter tente o empréstimo do centroavante Alerrandro junto ao CSKA Moscou, da Rússia.

