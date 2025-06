Real Madrid anuncia novo primeiro uniforme inspirado no Bernabéu

Real Madrid apresenta novo uniforme em vídeo, com a presença das principais estrelas do elenco - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

Nos momentos que antecedem o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (6), o novo uniforme 1 para a temporada 25/26. Nesse sentido, a camisa faz referência às gerações passadas do time e tem inspiração no lendário estádio Santiago Bernabéu.

Com isso, a casa da equipe merengue ganhou a homenagem na combinação de texturas, que tem o objetivo de remeter às linhas do Bernabéu antes e depois da reforma.

Além disso, o uniforme branco traz de volta uma linha amarela. Design parecido com a das camisas usadas por Kaká e Cristiano Ronaldo em 2009. De acordo com a fornecedora de material esportivo, a cor amarela faz referência ao emblema do Real e à identidade que une diferentes gerações.

Todo empieza aquí. Esto es el Real Madrid. ???? @adidasfootball | #RMCFHome pic.twitter.com/mRP7Aq0nFW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2025

Mbappé, Bellingham e Vini Jr. foram as principais estrelas dentro do vestiário do elenco, no vídeo de divulgação da nova indumentária. Ela, aliás, já está disponível nas lojas do Real Madrid.

Por fim, a equipe espanhola está no Grupo H do Mundial de Clubes, ao lado de Al-Hilal, da Arábia Saudita, Pachuca, do México, e RB Salzburg, da Áustria. A estreia, portanto, acontece no dia 18 (quarta-feira), às 16h (de Brasília), diante do adversário saudita, em Miami.

