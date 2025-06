Fluminense negocia a contratação de Soteldo, do Santos

Soteldo, do Santos, pode reforços o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Em meio à janela extra de transferências, o Fluminense se aproxima da contratação de um reforço para a sequência da temporada e a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, o clube negocia a compra do atacante Soteldo, que atualmente defende as cores do Santos. A informação é do jornalista venezuelano Carlos Tarache.

No momento, o jogador está com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. De um lado, o Peixe pede uma quantia que o Tricolor não está disposto a pagar pelo atleta, de 27 anos. Mesmo assim, as duas diretorias buscam chegar a um denominador comum para selar o negócio.

Dessa forma, a diretoria tricolor corre contra o tempo para fechar o negócio e inscrever o jogador para o torneio da Fifa. Isso porque o prazo para alterações na lista é até o dia 10 de junho, quando se encerra a janela de transferências.

No último dia 15 de abril, o jogador sofreu uma lesão muscular, mas está recuperado e pode atuar pela Venezuela nesta sexta-feira (6), diante da Bolívia, às 19h (de Brasília), no Monumental de Maturín. Por outro lado, o atleta sofreu com problemas físicos desde o início da temporada.

Velho conhecido do comandante