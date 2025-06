Sport divulga segundo uniforme, com alusão às cores históricas do clube

O Sport divulgou o segundo uniforme para a temporada, nesta sexta-feira (6) e decidiu manter uma mudança pela boa aceitação da torcida. Isso porque o clube optou por preservar a predominância da cor amarela na nova camisa para 2025. A intenção é dar prosseguimento à iniciativa de expandir as opções visuais, priorizando cores presentes no escudo.

A sinalização positiva da torcida veio com os resultados comerciais do uniforme da última temporada que superaram as expectativas do Sport. Até porque o número de vendas foi maior que modelos alternativos anteriores.

“As vendas foram muito positivas, superando em 40% a média dos dois últimos modelos, que foram os brancos. Por isso, decidimos renovar o amarelo para mais uma versão”, disse Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport.

A camisa tem ainda detalhes pretos nas mangas e nas laterais, além de grafismos na parte frontal e gola V.

Camisa terá modelos a preço popular

“A camisa amarela representou uma quebra de expectativa e mostrou que grande parte da torcida está aberta a novas ideias. Os resultados que alcançamos foram importantes não só em números, mas também como sinal de que há espaço para explorar novas ideias e continuar testando novas opções”, disse o dirigente do Sport.

As vendas do segundo uniforme do Leão da Ilha do Retiro nas lojas oficiais do clube, no site da loja do Sport e no e-commerce da Umbro, a partir deste sábado (7). Será disponibilizada a versão popular, com um preço inferior ao modelo de jogador e outras mudanças como tecido, detalhes da manga, da barra, partes internas e externas da gola. Inclusive, estarão disponíveis para venda nas categorias masculina, feminina, juvenil e infantil.

