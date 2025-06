Depois dos milhões, Luva de pedreiro sofre novo revés judicial contra Allan Jesus

A semana trouxe um novo desfecho à disputa judicial entre Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e Allan Jesus. Isso porque o juiz Mário Cunha Olinto Filho rejeito os recursos apresentados pelas partes e manteve a sentença que impõe o pagamento de indenização por parte do influenciador. A quantia, vale recordar, supera os R$ 5 milhões.

Neste contexto, a decisão da Justiça fluminense reitera sua crença na importância do empresário no início da trajetória de Iran Ferreira.

Os envolvidos haviam ingressado com embargos de declaração — recurso jurídico usado para apontar falhas, omissões ou contradições — após a sentença. Luva sustentou que a determinação do juiz representava uma dívida de cerca de R$ 1,56 milhão. Ou seja, redução da multa contratual para 30% do valor original.

Em contrapartida, Allan Jesus argumentou que a sentença previa apenas uma dedução de 30% sobre o montante atual. Mantendo, assim, a cobrança em torno de R$ 3,64 milhões.

Resposta do magistrado

Por fim, o juiz esclareceu que a decisão inicial não apresentava qualquer erro que justificasse revisão. Ele ainda destacou que os embargos não serviam como forma de alterar o conteúdo da sentença. Assim, rejeitou os dois pedidos no mérito.

Valor da condenação do Luva de Pedreiro

A Justiça determinou que Iran Ferreira deve pagar R$ 5.052.986,43 — valor referente à quebra de contrato, acrescido de juros, correções e danos morais. O montante, após aplicação do desconto de 30%, chegou a R$ 3,2 milhões. A sentença ainda obriga o pagamento de uma indenização adicional de R$ 120 mil ao ex-empresário, devido à exposição negativa nas redes sociais.

Além disso, Iran precisará ressarcir integralmente os investimentos feitos por Allan Jesus e pela empresa ASJ Consultoria em sua carreira. Além do pagamento pela manutenção da própria família.

Tentativas de acordo

Ainda em 2023, a Justiça havia autorizado a quebra de sigilo bancário do influenciador, exigindo a apresentação de extratos e contratos com empresas de publicidade. Isso, segundo agentes, com o objetivo de mensurar seus rendimentos. Também determinou que Iran repassasse mensalmente 30% de sua receita ao ex-empresário até quitar o débito.

Esses pagamentos, no entanto, aconteceram de forma irregular e, em muitos casos, nem sequer ocorreram. Posteriormente, o influenciador ofereceu R$ 2,5 milhões para encerrar a disputa, mas Allan recusou. “A quantia não condiz com o investido em sua trajetória e tampouco cobre os prejuízos de imagem”, declarou à época.

E o pagamento, Luva de Pedreiro?

Iran Ferreira comunicou que pretende arrecadar fundos com o leilão de um boneco autografado inspirado em sua imagem. Sem mais informações, ele compartilhou a ideia durante uma live ao vivo na Twich no mês passado.

“Tropa, sabe o que eu vou fazer? Leiloar um boneco do Luva de Pedreiro autografado”, revelou.

Antes disso, pouco após a decisão favorável, Allan Jesus comemorou publicamente a sentença. Em publicação nas redes sociais, ironizou o bordão que tornou Iran famoso: “Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados […] Agora, RECEBA!”.

