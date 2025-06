Conheça o Auckland City , do Grupo C do Mundial de Clubes

O Auckland City chega ao Mundial de Clubes da Fifa 2025 com o status de recordista de participações e o orgulho de representar a Oceania. Com uma história de domínio absoluto em seu continente, o time neozelandês busca surpreender as potências mundiais e provar a evolução do futebol na região.

O time integra o Grupo C do Mundial e vai enfrentar o peso pesado Bayern de Munique, o tradicional Benfica e o gigante sul-americano Boca Juniors.

Jogos do Auckland City no Mundial

15/6 – 13h (horário de Brasília)

Bayern de Munique x Auckland City – em Cincinnati

21/6 – 16h (horário de Brasília)

Benfica x Auckland City – em Orlando

25/6 – 22h (horário de Brasília)

Auckland City x Boca Juniors – no Tennesse

Como o Auckland City se classificou

O Auckland City se classificou para o Mundial de Clubes 2025 devido ao seu domínio contínuo na Oceania. Eles garantiram a vaga como o campeão da OFC Champions League de 2024.

Além disso, a Fifa estabeleceu que o Auckland City seria o representante da OFC por ser a equipe com o melhor desempenho e maior pontuação no ranking quadrienal da OFC Champions League no período de qualificação, devido a uma sequência impressionante de títulos continentais. Eles venceram a competição várias vezes consecutivas, o que lhes garantiu uma liderança inabalável no ranking da confederação.

Destaques do Auckland City

O Auckland City conta com uma mescla de jogadores experientes e talentos que se destacam no cenário da Oceania. No gol, a confiança de Conor Tracey, no meio-campo, o espanhol Gerard Garriga com sua visão de jogo, e no setor ofensivo, a experiência de Ryan De Vries. Ele já foi a principal referência no ataque e o jogador mais propenso a criar e finalizar as jogadas. Contudo, Myer Bevan é o titular hoje e, inclusive, foi quem marcou os dois gols na final da OFC Champions League.

Time-base (varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Conor Tracey; Jerson Lagos, Adam Mitchell, Nikko Boxall, Nathan Lobo; David Yoo, Michael den Heijer; Dylan Manickum, Gerard Garriga, Haris Zeb; Myer Bevan (Ryan De Vries).

Técnico: Paul Posa

Aqui temos um fato curioso. O técnico principal do Auckland City é Paul Posa. No entanto, há uma informação importante e recente: o clube divulgou que o comandante não viajará com a equipe para a fase inicial do Mundial de Clubes devido a “circunstâncias pessoais”. O clube pede que a privacidade dele seja respeitada.

Isso significa que, embora ele seja o técnico oficial, a equipe será comandada por quatro auxiliares durante as primeiras semanas do torneio: Adria Casals, Ivan Vicelich, Daewook Kim e Jonas Hoffmann.

Raio-X do Auckland City

Nome: Auckland City Football Club

País: Nova Zelândia

Cores: Azul marinho e branco

Fundação: 06/02/2004

Apelido: The Navy Blues

Ídolo histórico: Emiliano Tade

Principais títulos: 13x OFC Champions League (2006, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024 e 2025)

