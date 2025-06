Pantaleão é apresentado no Botafogo: ‘Fiz a escolha certa’

O zagueiro Kaio Pantelão é o primeiro reforço do Botafogo apresentado nesta nova janela de transferências internacionais. Nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o defensor, ainda tímido com as respostas, falou pela primeira vez como jogador do Glorioso. Em suas primeiras palavras, enalteceu elenco, torcida e o ambiente no Mais Tradicional. O jogador assinou com a Estrela Solitária até junho de 2028.

“Fiz a escolha certa. Acompanhei um pouco do elenco, apesar de estar na Rússia. Jogadores de muita qualidade. Podemos, sim, fazer um bom campeonato (Mundial de Clubes) e mostrar por que chegamos lá. Estive, aqui, contra o Ceará. Vi a torcida apoiando, mesmo quando o time levou um gol. Não vejo a hora de sentir esse afeto dentro de campo. Falei com Alex (Telles). Ele me falou: ‘Você vai chegar agora e vai parecer um ano’. Muito feliz por defender o Botafogo”, disse o beque.

Estilo europeu

Revelado pela Ferroviária, Pantaleão estava fora do Brasil desde 2017. Na Europa, defendeu o Santa Clara (POR) antes de sagrar-se campeão russo pelo Krasnodar, em 2024-2025. Naquele país, aliás, pegou dicas sobre o Mais Tradicional com Victor Sá, atacante que defendeu o Botafogo de 2022 a 2024.

“Victor Sá é um irmão que fiz por lá. Só me passou coisas boas. Espero que minha adaptação seja rápida. Claro que todo atleta tem esse tempo de adaptação. Alguns demoram um pouco mais, alguns um pouco menos”, resumiu o zagueiro.

O Botafogo já estava de olho em Pantaleão desde 2022, na primeira etapa da SAF do Alvinegro. O casamento, agora, tornou-se realidade. Mesmo, aliás, com outros clubes de olho no zagueiro.

“Recebi outras propostas, mas já estava em negociação com o Botafogo. Sabia que um dia iria chegar. Muito importante para o clube essa vontade de ter voltado. Conversamos muito antes de acertar”, afirmou.

Zagueiros de peso no Botafogo

No Mais Tradicional, Pantaleão terá a concorrência BB (Bastos e Barboza), melhor dupla da América do Sul, no ano passado, na conquista da Libertadores pelo Glorioso. E de David Ricardo, jogador que chegou recentemente ao Botafogo e tomou conta da posição com bom desempenho. A concorrência, portanto, será pesada. Contudo, nada que assuste o novo reforço do time da Estrela Solitária.

“A disputa entre os zagueiros será ótima e não será nenhum empecilho para mim. Pelo contrário. Quanto mais disputa, mais crescimento terá o Botafogo”, ponderou.

