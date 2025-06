América-MG x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

América Mineiro e Ferroviária entram em campo na tarde deste sábado (07), às 16h, em busca de dias melhores dentro da Série B. A partida acontece no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e é válida pela 11ª rodada da competição.

As equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela. O Coelho é o 12º colocado, com 13 pontos. Já a Locomotiva vem logo atrás, na 13ª posição, com 12 pontos. Uma vitória pode significar um salto entre os dez primeiros da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, pelo canal ESPN, na TV fechada, no canal do Desimpedidos, no YouTube, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o América

O Coelho ainda não conseguiu se estabilizar dentro da competição. Nos últimos cinco, apenas uma vitória e a pressão para sair da parte de baixo da tabela. A partida marca a estreia do treinador Enderson Moreira no comando americano.

Como chega a Ferroviária

Ao contrário do adversário, a Locomotiva possui um retrospecto mais favorável nos últimos jogos. Apenas uma derrota em cinco partidas. Entretanto, o clube paulista empatou três vezes nesta série, incluindo o duelo contra o Botafogo, na última rodada.

AMÉRICA-MG X FERROVIÁRIA

Série B do Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 07/06/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Miqueias, Cauan Barros e Elizari; Stênio, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Enderson Moreira.

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Eric; Netinho, Ricardinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão Técnico: Vinicius Bergantin.

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

