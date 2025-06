Detalhes na chamada Globo para o Mundial de Clubes ganham a atenção de torcedores

A chamada da Globo para Copa do Mundo de Clubes da Fifa segue repercutindo um mês após sua divulgação oficial. Isso porque torcedores seguem debatendo os elementos narrativos que exaltam a presença dos brasileiros, enquanto insinua, com sutileza, provocações a clubes ausentes. A emissora prepara uma cobertura completa do torneio que se inicia no próximo dia 14, nos Estados Unidos.

Os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras evidentemente ganharam destaque nas imagens, com as respectivas conquistas que garantiram suas classificações. A narração evidenciou a grandiosidade do torneio e garantiu que 2025 é, sim, ano de Copa do Mundo.

“2025 é ano de Copa, sim. E essa é inédita. Pela primeira vez na história do futebol, uma Copa do Mundo de Clubes”, diz um trecho da chamada.

A edição, porém, não se concentra apenas no contexto nacional e inclui ícones globais como Messi, Haaland e Mbappé. Além, claro, de Vinicius Júnior. O impacto da evidência no peso da participação brasileira, com maior número de representantes, correspondeu às expectativas internas da empresa.

Provocação embutida na chamada

Conforme mencionado, a propaganda segue gerando comentários — sobretudo no X e Instagram. Torcedores demonstraram entusiasmo com, segundo eles, o tom provocativo da emissora. “Quem não está put* por não estar, está mentindo”, ironizou um internauta. “Mamãe Globo tira onda, ainda cutuca”.

A chamada evidentemente virou conteúdo de provocação aos rivais históricos dos participantes. “Cadê o Vasco?”, escreveu um rubro-negro. Já outro lamentou: “Poxa! Não vi Corinthians na chamada, o que aconteceu?”. Há quem associe o número elevado de clubes do Rio ao apelido: “Mundial ou campeonato carioca? Adivinha quem ficou fora?”, comentou um tricolor.

A chamada da Globo para o Super Mundial. ???? @tvglobo pic.twitter.com/WEniEORJBR — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) April 28, 2025

Globo avalia saldo final

Apesar das provocações, a maioria das manifestações aponta aprovação ao material publicitário. Torcedores exaltam o formato criativo e a escolha das falas, valorizando a conquista dos brasileiros. A frase “Com quatro camisas pesadíssimas do futebol brasileiro” viralizou nas principais redes sociais e tornou-se referência ao assunto.

Mundial de Clubes da Fifa

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estreiam em momentos distintos no torneio. O Verdão enfrenta o Porto no domingo (15) às 19h (horário de Brasília), mesmo dia do Alvinegro contra o Seattle Sounders, porém às 23h. Já o Rubro-Negro inicia sua campanha na segunda-feira (16), diante do Espérance, às 22h. Por fim, Tricolor carioca entra em campo às 13h do dia 17 de junho para encarar o Borussia Dortmund.

Das 12 partidas envolvendo os brasileiros, sete ocorrerão no período noturno. Casos como os duelos entre PSG x Botafogo, Chelsea x Flamengo e Fluminense x Mamelodi Sundowns. A maioria dos embates acontecerá entre 9h e 23h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.