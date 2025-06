Gabriel Magalhães renova contrato com o Arsenal até 2029

Gabriel Magalhães foi um dos pilares do sistema defensivo do Arsenal na temporada - (crédito: Foto: Stu Forster/Getty Images)

Um dos destaques do Arsenal, da Inglaterra, na última temporada (2024/25), o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães renovou contrato com o clube londrino nesta sexta-feira (06). Assim, o jogador, de 27 anos, que é um dos pilares da defesa de Mikel Arteta, assinou um novo vínculo até junho de 2029.

“Eu amo esse clube. Amo os torcedores e amo meus companheiros de time. Estou muito orgulhoso de ter assinado um novo contrato”, disse o defensor.

Atualmente, o atleta está fora de combate desde o início de abril, quando teve uma lesão no tendão. Ele, então, desfalcou os Gunners nos últimos jogos da temporada. Vale lembrar que o zagueiro sentiu o problema no duelo com o Fulham pela Premier League e, desde então, segue em recuperação e ficou de fora da primeira convocação de Ancelotti pela Seleção.

Na época, o jogador colocou a mão na parte posterior da coxa direita aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele logo caiu no chão, com muitas dores, precisou de atendimento, e foi substituído por Kiwior.

Com a camisa da equipe inglesa, Gabriel soma 42 jogos e cinco gols. Ele chegou ao clube em setembro de 2020, vindo do Lille, da França. Diante disso, passou a chamar ainda mais a atenção para disputar posição pelo Brasil e almeja uma vaga na próxima Copa do Mundo, em 2026.

Por fim, Magalhães integrou a convocação da seleção pela primeira vez em novembro de 2021. Com a camisa amarela, fez 14 partidas e estufou a rede em uma oportunidade.

