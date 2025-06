Com a presença do presidente e novidades, Corinthians segue preparação em seu CT

Dorival Jr no CT do Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Ag Corinthians)

O Corinthians deu sequência nesta sexta-feira (6) aos treinos no CT Joaquim Grava durante a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. A atividade contou com as presenças de Gustavo Henrique e do jovem goleiro Gustavo Milani, de apenas 16 anos.

Gustavo Henrique manteve a sequência nos trabalhos de transição física e, desta vez, participou com bola, ao lado dos demais jogadores. Com isso, o técnico Dorival Júnior espera contar com o zagueiro na partida contra o Grêmio, no dia 12, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o goleiro Gustavo Milani recebeu um convite de Dorival para participar do treino. Ele se destacou ao defender um pênalti e garantir o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão Sub-17. Enquanto isso, o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto permaneceram na parte interna do CT. O técnico priorizou a atividade em toques curtos e exigiu atenção dos seus atletas.

Após a saída de Augusto Melo, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, visitou o CT, falou com a imprensa e depois acompanhou atividades nas categorias de base.

Porém, Dorival ainda não conseguiu esboçar a equipe titular, já que alguns jogadores estão servindo suas seleções na Data Fifa: Felipe Longo e Breno Bidon (seleção sub-20), Hugo Souza (seleção brasileira principal), Memphis Depay (Holanda), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai), José Martínez (Venezuela) e André Carrillo (Peru).

