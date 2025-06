Mano promete crescimento do Grêmio no segundo semestre: ???Entregar mais???

A chegada de Mano Menezes possibilitou um princípio de recuperação para o Grêmio. Afinal, mesmo com apenas 11 partidas, o treinador conseguiu retirar a equipe da zona de rebaixamento. Os próximos passos para dar sequência ao gradativo crescimento são a paralisação dos compromissos e a chegada de novos jogadores.

Em entrevista ao portal ‘Gaúcha ZH’, o segundo treinador do time no ano assegurou que haverá uma evolução de rendimento do time na segunda parte da temporada.

“Penso que a projeção que nós vamos fazer é de melhora. A equipe do segundo semestre vai entregar mais como equipe do que a equipe vem entregando agora. A questão do quanto vai ser essa melhora, nós ainda precisamos ver, porque também temos que ver o que os outros vão fazer. É uma competição, podemos melhorar bastante, mas os outros também podem. E eu acho que o mais importante para agora é tentar vencer o Corinthians no último jogo antes da parada. Daria 18 pontos e, no visual, estar entre os dez primeiros, provavelmente, pela conta que a gente fez. Esse é o primeiro passo importante”, disse o comandante.

“Vamos tentar chegar em um ponto comum e ver o quanto a equipe pode avançar em termos de tabela nesse segundo semestre. Criamos um problema, vamos lá tentar resolver. O mais importante é fazer melhor. Se cobrar no sentido de estabelecer metas para a gente ir alcançando. Metas realizáveis que os jogadores enxergam ali na frente e que se sintam motivados por alcançar. As pequenas metas para depois metas maiores, mais significativas, é o que a gente quer fazer”, complementou o treinador.

Análise dos 45 dias iniciais de trabalho no Grêmio

“A maior dificuldade foi a densidade de jogos, num curto espaço de tempo. A gente jogou aí nos primeiros 29 dias, oito jogos e assim seguiu. Para uma equipe que não vinha bem e você chega e assume o trabalho nesse momento, tudo que é necessário é treinar, trabalhar mais, poder fazer as correções exercitando-as, praticando-as e tudo isso não foi possível fazer nesse período quase”, detalhou Mano.

“A dificuldade maior se residiu aí. Mas, por outro lado, assim, encontramos um grupo com muita vontade de sair da situação que estava querendo participar muito dessa etapa de reconstrução e isso ajudou a gente a passar pelo menos nessa parte, tendo tido basicamente um prejuízo grande, foi a eliminação da Copa do Brasil. As outras questões a gente conseguiu ir sobrevivendo, que nem eu falo aqui internamente”, completou.

Modificações primordiais

Em seguida, o comandante apontou as modificações que foram essenciais depois da mudança de comissão técnica no Grêmio.

“Todas as ideias são boas, se bem executadas. Isso aí precisa ficar claro para todo mundo. Cada um escolhe o seu jeito, acredita no seu jeito, vence do seu jeito e provavelmente por ter vencido do seu jeito é que mantém aquela ideia mais conceitual. O Grêmio tinha escolhido uma ideia, jogava com pontas e o time era um time que trabalhava para que a bola chegasse nas pontas para depois fazer o acabamento da jogada”, esclareceu.

“Eu, por característica dos jogadores que vejo, se nós formos por lá, nós vamos diminuir o nosso aproveitamento de gols. Não temos atacantes com característica de área para você ficar tentando esse tipo de acabamento. Por isso escolho outra. E a segunda, porque acho que também é uma maneira mais simples de se jogar e mais fácil do adversário neutralizar, porque é fácil dele ler”, adicionou o treinador.

Razões que contribuíram para o crescimento do Grêmio em seu trabalho

“Fizemos os nossos seis jogos do Campeonato Brasileiro. E os números, todos eles, vieram crescendo nesse período. Os números objetivos, né? Controle do jogo, posse de bola no campo do adversário, construção de jogadas ofensivas. O time tem chegado nos últimos jogos na área do adversário. Até chamei a atenção de alguns números sobre conclusões nos últimos dois jogos”, argumentou Mano.

“Menos gols sofridos, defesa melhor posicionada em linha de quatro para permitir menos aos adversários. Acho que estamos indo aí. Duelos, ganhos que falei antes. Sofremos menos na bola parada defensiva. Melhoramos na bola parada ofensiva. São números bem objetivos que vocês me usam para direcionar. Primeiro, as prioridades de treinamento, que você trabalha pouco tempo. Então, priorizamos aquilo que nós achamos que seja mais necessário. E esses números servem para orientar e balizar isso”, disse.

Relevância da qualificação do elenco para o crescimento da equipe

“Penso que todos vão aproveitar a janela. Teremos modificações, sairão jogadores. Porque no meio do ano sempre saem jogadores, que é a maior janela da Europa. Muda-se muito em termos do que se fez até então. E, consequentemente, chegam outros jogadores. É bom tê-los para fazer toda a preparação, essa parada. Óbvio que seria o ideal, mas nós nunca trabalhamos com o ideal. Sempre trabalhamos com o possível”, avaliou o comandante.

“Tenta aproximar do ideal, mas a gente sabe que não vai acontecer como deveria ser sempre. Mas os jogadores que chegarem vão também estar em uma condição de trabalho. Porque vão vir de algum lugar onde estavam jogando. Então, eu acho que isso é o mais importante. A questão tática, você aproveita o último período e talvez possamos todos estar juntos para que a coisa ande bem. Nós não vamos contratar o supercraque, o “jogadoraço”, porque é impossível fazer isso. Nós temos que encontrar jogadores que façam funções e completem o elenco”, alegou .

Planejamento do Grêmio durante a paralisação na temporada

“Nós estamos ajustando isso ainda. Já temos toda a nossa ideia de carga, de trabalho. Temos um jogo com o São José nesse período que vai ser usado para nós fazermos, que é a decisão da Recopa. Também vamos utilizar esse jogo como um jogo preparatório para esse ritmo que queremos. Vai ser realizado cinco dias antes do jogo da volta do Campeonato Brasileiro”, .

“Então, está dentro do último trabalho que vamos fazer. Mas vamos querer fazer mais dois (amistosos). Achamos que entre preparação e treino é o ideal para a gente chegar com o ritmo de competição. Também não vamos perder muito daquilo que temos até aqui. Tenho certeza que os jogadores também vão estar preocupados, no bom sentido, para estar em uma condição ideal. Já não teremos férias. Teremos uma semana, 10 dias, que será a nossa parada. E não se perde essa condição também em 10 dias”.

