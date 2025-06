Flamengo aposta em versatilidade de Jorge Carrascal

O Flamengo avançou para contratar o colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. A diretoria rubro-negra fez uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões), incluindo bônus por metas em contrato. Além disso, o clube enxerga que o jogador para exercer várias funções, além da de Arrascaeta. Mesmo que não consiga inscrevê-lo para o Mundial de Clubes, o Fla segue interessado no atleta para o restante da temporada.

A comissão técnica e Filipe Luís avaliaram que o Carrascal não necessariamente precisa ter as mesmas características do camisa 10. O colombiano pode ser útil como um “camisa 11”, que possa não só atuar na criação da jogada como também pelos lados do campo.

Além disso, o Flamengo entende que pode aumentar o leque de opções para além do craque uruguaio. O clube, afinal, já identificou que há uma carência no setor quando Arrascaeta desfalca a equipe. Uma de suas principais características é a facilidade para driblar em espaço curto.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo. Entretanto, o técnico Gallardo já teceu elogios sobre o jogador.

“Jogadores talentosos são o meu ponto fraco. Você sempre tem que dar mais tempo a eles do que aos outros. Você viu o Carrascal jogar? Quando ele pega a bola, todo o campo se levanta, eles sabem que algo pode acontecer. Há poucos jogadores no mundo que conseguem gerar isso”, elogiou o técnico em uma entrevista em 2022.

Reforço para o Mundial?

Se o Flamengo concretizar o acordo, Carrascal será o segundo jogador confirmado para jogar o Mundial de Clubes. Afinal, o Rubro-Negro já fechou a contratação do volante Jorginho, que estava no Arsenal e chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (6).

