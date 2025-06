Flamengo recebe proposta de clube da Série B por Carlinhos

O Flamengo recebeu uma proposta do Remo pelo atacante Carlinhos, que passa por um período de empréstimo no Vitória. Além disso, o Leão já comunicou à diretoria carioca que deseja devolvê-lo. A situação, afinal, está nas mãos do centroavante. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Carlinhos não está nos planos do Flamengo, que só aceita romper acordo com Vitória caso o atacante atue em outro clube. Até o momento, o jogador, de 28 anos, ainda não decidiu se topa ou não defensor o Remo.

Ex-dirigente do Flamengo e hoje no Remo, Marcos Braz foi quem participou e contratou Carlinhos para o clube carioca no início da temporada passada. Na ocasião, o jogador foi um dos principais destaques do Nova Iguaçu, que terminou como vice do Campeonato Carioca. Assim, ele pode ser um “trunfo” para selar acordo com clube paraense.

O Flamengo negociou Carlinhos por empréstimo com o Vitória até o fim do ano. Porém, o centroavante não se destacou, atuando em apenas 19 jogos e anotando quatro gols. O contrato dele com o clube carioca vai até o fim do ano que vem.

Pelo Flamengo, Carlinhos não teve grande atuações e fez somente 20 jogos, com cinco gols. Ele teve conversas com o técnico Filipe Luís neste início de temporada e entendeu que não estaria nos planos do treinador. Anteriormente, o atacante não gostaria de se transferir para o Vitória. No entanto, após os primeiros jogos do Carioca, o atleta decidiu aceitar a oferta da equipe baiana.

