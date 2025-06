Com escassez de opções do meio para frente, Roger sofre para escalar o Inter

Roger Machado precisará encontrar soluções no Inter para o último jogo antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Afinal, o elenco sofre com escassez de opções do meio para frente no duelo com o Atlético, que ocorrerá no dia 12 de junho. São pelo menos quatro desfalques para o embate pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque Alan Patrick cumprirá suspensão, além do trio que passou a integrar o departamento médico. Exames de imagem constataram lesão muscular de Borré no abdômen, grave contusão de Fernando no joelho direito, além de fratura no cotovelo esquerdo de Vitinho. Entre o meio de campo e o ataque, as únicas opções certas como titulares são o volante Bruno Henrique e o atacante Wesley. Com isso, há uma larga disputa de cinco jogadores por três vagas no time inicial. Assim, os principais candidatos são Ronaldo, Thiago Maia com características mais defensivas. Bruno Tabata, Gustavo Prado e Óscar Romero são os concorrentes que apresentam qualidades mais ofensivas.

Ainda há outras alternativas com probabilidades menores de ganharem a vaga no atual cenário. No caso, Diego Rosa, Gabriel Carvalho e Luis Otávio. Preferencialmente, o treinador costuma optar por um esquema mais defensivo, com três volantes. Desta forma, a expectativa é de que Bruno Henrique, Ronaldo e Thiago Maia estejam entre os 11 iniciais. Evidentemente se Roger preferir mudar a sua estratégia, há outras viabilidades. Com a sequência de Wesley no ataque, diferentes escalações são possíveis com a alternância entre Bruno Tabata, Gustavo Prado e Óscar Romero.

Roger pode repetir no Inter modificação que aplicou no último compromisso

Na derrota para o Fluminense, por alguns minutos o comandante optou por adiantar o camisa 21. Caso isso se concretize mais uma vez, Gustavo Prado retornará aos titulares haverá uma concorrência entre dois dos volantes (Ronaldo ou Thiago Maia) e Bruno Tabata. Carbonero provavelmente voltará a ser opção para Roger Machado. Ele já fez uma função mais centralizado no meio de campo com a ausência de Alan Patrick.

No entanto, ele se sente mais à vontade quando joga aberto no ataque. Assim, o treinador precisará definir o seu time até o dia 11 de junho, um dia antes do duelo com o Galo, na Arena MRV. Após a paralisação nos compromissos para a disputa do Mundial de Clubes, os compromissos retornam no dia 12 de julho para a segunda metade da temporada.

