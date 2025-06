Avaí x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Avaí e CRB fazem um duelo da parte de cima da tabela na tarde deste sábado (06), às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis. O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Ambas as equipes já estiveram no G4 e tentam retornar ao grupo de acesso à elite. Na classificação, os alagoanos aparecem na frente, ocupando a quinta colocação, com 18 pontos. Já o Avaí está na nona posição, com 16 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Avaí

Depois de perder para o Coritiba na última rodada, o Avaí busca a reabilitação. Uma vitória dentro de casa, somada a uma combinação de resultados, podem colocar o Leão novamente no G4. Jair Ventura não deve, mais uma vez, contar com o volante Zé Ricardo, que apresenta um quadro de apendicite. Por outro lado, o treinador pode estrear o recém-contratado DG, na lateral esquerda.

Como chega o CRB

Na cola do G4, o Galo quer voltar a vencer fora de casa, algo que não acontece desde a segunda rodada. Para a partida em Florianópolis, Eduardo Barroca contará com a volta de Meritão e Douglas Baggio, que retornam de lesão. Por outro lado, o Alvirrubro não contará com Breno Herculano, que passou por uma cirurgia odontológica.

AVAÍ x CRB

Série B do Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 07/06/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

AVAÍ: Bohn; Costa, Pedrão e Brock; Vinícius, Barreto, JP, Marquinhos Gabriel e Andrey (DG); Hygor e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Luis Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Douglas Baggio. Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiego Henrique dos Santos Braga (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

