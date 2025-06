Montoro é apresentado no Botafogo: ‘Mostrar que estou à altura do clube’

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, definiu Montoro como a grande joia do futebol argentino ao lado de Mastantuono, do River Plate. Nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso apresentou o meia-atacante. Perguntado sobre o desafio de representar a camisa do atual campeão brasileiro e da Libertadores, o jovem de apenas 18 anos não se esquivou. O hermano tem noção da condição e da expectativa que gera na torcida alvinegra.

“Não vi a entrevista, mas quero agradecer a ele por me ver assim. Tento não entrar muito nas redes, nesses momentos, onde mais se fala. Não sei se estou pronto. Creio que sim. Tenho que demonstrar em campo e dar meu melhor para mostrar que estou à altura do clube”, disse o jovem meia-atacante, em pergunta do Jogada10.

Montoro chega ao Botafogo após se destacar no Vélez Sarsfield, clube que o revelou. Por lá, sagrou-se campeão argentino em 2025. Neste ano, aliás, anotou três gols na fase de grupos da Copa Libertadores.

Com contrato até o fim de 2029, Montoro, como esperado, não escapou das comparações com Almada, jogador que, também formado no Vélez, foi campeão brasileiro e continental pelo Mais Tradicional.

“Guardaram para mim um vídeo das categorias inferiores do Vélez no qual perguntam aos meninos quem era a grande inspiração deles. Todos responderam Almada. É uma grande honra poder seguir seus passos. Aqui, se nota que teve uma grande projeção”.

Clubes brasileiros, como Flamengo e Cruzeiro, tentaram atravessar a negociação. Mas Montoro escolheu o Botafogo. Ele explica as razões pelas quais optou por vestir a camisa preto e branca.

“O Botafogo é um clube com história, algo que me move. Tem bons jogadores e um plantel muito bom. Isso me convenceu.

