Cruzeiro x 3B: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder e com a vaga já garantida na próxima fase, o Cruzeiro volta aos gramados pelo Brasileirão Feminino na tarde deste sábado (07), às 15h. As Cabulosas encaram o 3B da Amazônia, na Arena Gregorão, em Contagem, na 13ª rodada da competição, após a pausa para a Data Fifa.

As mineiras ocupam a primeira colocação, com 32 pontos, e já abriram sete pontos em relação ao Corinthians, vice-líder. Já as amazonenses estão na porta da zona de rebaixamento, na 14ª posição, com sete pontos, um a mais que o Juventude, 15º colocado.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal do Cruzeiro no YouTube.

Como chega o Cruzeiro

Além da liderança e classificação na competição, as Cabulosas chegam com moral por conta do resultado na última rodada. Antes da pausa para a Data Fifa, o Cruzeiro venceu o Palmeiras, na Arena Barueri, e quer seguir mostrando a sua força no torneio, tentando manter a sequência de quatro vitórias seguidas.

Como chega o 3B

As amazonenses vão em busca do primeiro resultado positivo fora de casa. Até aqui, a Onça perdeu todas as partidas que fez fora de Manaus, inclusive a última, quando foi goleada pelo Grêmio. Uma vitória ajudaria o 3B a se aproximar da permanência na elite.

Cruzeiro x 3B da Amazônia

Brasileirão Feminino – 13ª rodada

Data e horário: 07/06/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Arena Gregorão, em Contagem (MG)

CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Paloma Maciel, Isa Haas e Camila Ambrózio; Isabela, Lorena Bedoya, Pri Back, Gaby Soares e Gisseli; Marília e Letícia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

3B da AMAZÔNIA: Kelly Chiavaro; Natasha Rosas, Monique, Rayane e Dani Silva; Gabi Batista, Giovana e Kika Moreno; Carla Nunes, Sole Jaimes e Ysaura Viso. Técnico: Wendell Coelho.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.