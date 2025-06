Presença de Tainá Militão em arraia de Rodinei ‘reúne e separa’ time das flaesposas

Rodinei, ex-jogador do Flamengo, fez um arraial em sua residência para comemorar seu aniversário no Rio de Janeiro. O evento, portanto, marcou o reencontro de algumas integrantes da ‘Flaesposas’, uma vez que jogadores e ex-atletas do Rubro-Negro compareceram.

Com Tainá Militão e Éder Militão curtindo a folga do jogador do Real Madrid no Brasil, o casal marcou presença no evento – e foram a caráter. A influencer já fez parte do grupo, pois foi casada com o zagueiro Léo Pereira. Aliás, ele e a namorada Karoline Lima, não compareceram.

Dessa forma, Tainá Militão reencontrou Bruninha Letícia, esposa de Diego Ribas e também Gisellen Ramalho, esposa de Bruno Henrique e Patrícia Bruno, esposa do técnico Filipe Luís, Monick, esposa de Juan e Nina Aché, esposa de Rodinei, no evento. Aliás, o arraial, ao contrário de muitas festas que reunia a tropa antiga, aconteceu em “petit comité”, apenas com os mais chegados de Rodinei e sua mulher.

Flaesposas

Existe um seleto grupo das ‘Flaesposas’, que inclusive mudou toda sua formação e basicamente virou um ‘sub-time’ do original. O primeiro tinha Marília Nery, mulher de Everton Ribeiro, como uma das líderes.

Gisellen Ramalho, esposa de Bruno Henrique, chegou a se tornar capitã do grupo. No entanto, ela deixou o posto de líder após as acusações que pesam sobre o marido, em suposto envolvimento com apostas ilegais.